Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وفد من المركز الإسلامي زار وزيرة الشؤون الاجتماعية

Lebanon 24
25-12-2025 | 06:49
زار وفدٌ من المركز الإسلامي- عائشة بكار برئاسة علي نور الدين عساف، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، حيث جرى خلال اللقاء عرضٌ شامل لتاريخ المركز الإسلامي ورسالة عمله.

وبحسب بيان، قدّم رئيس المركز عرضًا حول اللجان العاملة فيه ونشاطاته المتنوعة على الصعد الثقافية والصحية والمهنية، إضافةً إلى التقديمات الاجتماعية التي يقدّمها المركز على مدار العام، ولا سيّما ما تقوم به اللجنة الاجتماعية من متابعة ومساعدة للعائلات المسجّلة لديها، فضلًا عن دور الدائرة النسائية ونشاطاتها الاجتماعية والتربوية.

من جهتها، تحدّثت الوزيرة السيد عن برامج وزارة الشؤون الاجتماعية، ولا سيّما مشروع "أمان"، إضافةً إلى مشاريع الوزارة الهادفة إلى رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وفي الختام، أشادت السيد بالدور الاجتماعي الذي يضطلع به المركز الإسلامي وبالتقديمات التي يوفّرها، مؤكدةً "أهمية التعاون المشترك لما فيه المصلحة الاجتماعية العامة وخدمة المواطن".
 
