تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رابطة الموارنة تحتفل بالميلاد وتؤكد أهمية زيارة البابا للبنان

Lebanon 24
25-12-2025 | 08:16
A-
A+
Doc-P-1459808-639022728754899753.jpg
Doc-P-1459808-639022728754899753.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفل المجلس التنفيذي للرابطة المارونية بالأعياد المجيدة في لقاء ميلادي أقيم في مقر الرابطة، بمشاركة رئيس الرابطة المهندس مارون الحلو، يحيط به نائب رئيس الرابطة الدكتور نسيب نصر، والأمين العام المحامي بول كنعان، ورئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متى، ومديرة المؤسسة المارونية للانتشار هيام البستاني، إضافة إلى أعضاء المجلس التنفيذي وعدد من رؤساء اللجان.

وقد ألقى رئيس الرابطة كلمة بمناسبة العيد، تمنى فيها "أعيادا مجيدة لجميع الموارنة والمسيحيين واللبنانيين، وأن يعم السلام في لبنان". وتناول في كلمته "أهمية التضامن والتفاعل والتكامل بين الرابطة المارونية وكل من المجلس العام الماروني والمؤسسة المارونية للانتشار"، آملا "في مستقبل أفضل للبنان والمنطقة وفي عودة التوازن إلى البلاد"، منوها "بزيارة قداسة البابا وأهميتها بالنسبة إلى الكيان اللبناني واستمراريته".

بدوره، عايد نائب رئيس الرابطة الحاضرين، وتمنى "أعياداً مباركة للجميع وأن يكون لزيارة البابا تأثيراتها المهمة على البلد ومستقبل أجياله، وأن تحمل لهم الطمأنينة والبحبوحة والسلام".  

كما شكر أمين عام الرابطة الجهاز الاداري للرابطة، مثمناً جهودهم واندفاعهم في العمل.

أما رئيس المجلس العام الماروني فقد نوّه باللقاء الجامع بين الهيئات المارونية وتعاونهم، كاشفاً عن "التحضيرات للاحتفال باليوبيل ال 150 سنة للمجلس الماروني"، متمنياً "التعاون لإنجاح هذا اليوبيل وإظهار مدى التجذر الماروني في هذا البلد".  

على صعيد آخر، زار رئيس الرابطة المارونية مع الأمين العام وعضو المجلس التنفيذي باتريسيا الحواط الصرح البطريركي في بكركي، واستمعوا إلى رسالة الميلاد التي ألقاها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ثم عقدوا اجتماعاً معه وهنّأوه بحلول الأعياد المجيدة وتداولوا معه الأوضاع الراهنة.

كذلك زار وفد الرابطة السفير البابوي باولو بورجيا في مقر السفارة البابوية في حريصا وقدّم له التهنئة بالاعياد، ونوّه بزيارة الحبر الأ'ظم البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان وما حملته من رسالة سلام وأمل.

وكان رئيس الرابطة المارونية، مع الأمين العام وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي، قد قاموا أيضا بزيارة مقر المجلس العام الماروني، حيث شارك رئيسه ميشال متى وأعضاءه فرحة العيد، بحضور رئيس المجلس السابق وديع الخازن.(الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة التربية ترحب بزيارة البابا وتؤكد أهمية دور الدولة في حفظ التنوع والسلام
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى يلتقي مطارنة موارنة ويؤكد أهمية الشراكة الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
سعيد: أهمية بالغة لزيارة البابا
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابطة المارونية دعت الى مواكبة زيارة البابا في كلّ محطّاتها
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

الوكالة الوطنية

مار بشارة بطرس

الأمين العام

أعضاء المجلس

المسيحيين

نائب رئيس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:58 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:45 | 2025-12-25
Lebanon24
14:38 | 2025-12-25
Lebanon24
14:36 | 2025-12-25
Lebanon24
14:20 | 2025-12-25
Lebanon24
13:51 | 2025-12-25
Lebanon24
13:47 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24