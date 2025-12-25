أفرام: ليكن الميلاد لحظة تحول نحو لبنان جديد

كتب رئيس ل" الانسان" النائب عبر منصة "اكس": "أتمنى أن يحمل هذا العيد اسمى معاني ولادة المخلص في قلوب البشر والتاريخ كله. أملي لكل أن يخصصه الله في هذه الأيام وهذه بنعم خاصة، فيعم السلام في القلوب وفي العائلات وفي وطننا، فيكون هذا الميلاد لحظة تحول حقيقي نحو جديدة مملوءة بالأمل والفرح والسلام في لبنان جديد".

