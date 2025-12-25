قوى الأمن تنظم قدّاس ميلادي في سجن جبيل للسجناء

صدر عن المديريّة العامّــــة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّـــــة ما يلـــــي:بمناسبة المجيد، وبالتّعاون بين قوى الأمن الدّاخلي والمرشديّة العامّة للسّجون، أقيم في سجن “قدّاس الميلاد”، ترأسه راعي أبرشية جبيل عون، بمعاونة عدد من الكهنة، بحضور آمر سجن جبيل النقيب سليمان مضفّر، قائمقام جبيل السّيّدة ، عضو اللّجنة الوطنية لمناهضة التّعذيب وحقوق الإنسان السّيّدة ريدا ، الرّاهبة المرشدة ماريّا غوريتي، وعددٍ من عناصر السّجن والسّجناء.وقد ركّز المطران عون في عظته على معاني الميلاد، وما يحمله من رسائلَ رجاءٍ وسلام، مؤكّدًا على أن السّجين لا يُجرَّد من إنسانيته أو حقوقه، حتى وإن كان قيد الاحتجاز.وفي ختام القدّاس، استمع الحاضرون، إلى مطالب السّجناء لحلّ الأمور الشّائكة التي تواجههم داخل السّجن.