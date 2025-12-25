تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قوى الأمن تنظم قدّاس ميلادي في سجن جبيل للسجناء

Lebanon 24
25-12-2025 | 08:58
A-
A+
Doc-P-1459820-639022752221157687.jpg
Doc-P-1459820-639022752221157687.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّــــة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـــــة ما يلـــــي:

 بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبالتّعاون بين قوى الأمن الدّاخلي والمرشديّة العامّة للسّجون، أقيم في سجن جبيل “قدّاس الميلاد”، ترأسه راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، بمعاونة عدد من الكهنة، بحضور آمر سجن جبيل النقيب سليمان مضفّر، قائمقام جبيل السّيّدة ناتالي مرعي، عضو اللّجنة الوطنية لمناهضة التّعذيب وحقوق الإنسان السّيّدة ريدا عازار، الرّاهبة المرشدة ماريّا غوريتي، وعددٍ من عناصر السّجن والسّجناء.

وقد ركّز المطران عون في عظته على معاني الميلاد، وما يحمله من رسائلَ رجاءٍ وسلام، مؤكّدًا على أن السّجين لا يُجرَّد من إنسانيته أو حقوقه، حتى وإن كان قيد الاحتجاز.

وفي ختام القدّاس، استمع الحاضرون، إلى مطالب السّجناء لحلّ الأمور الشّائكة التي تواجههم داخل السّجن.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"من حقي الحياة" افتتحت معرضها الميلادي في جبيل
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. سجناء يرفعون التكبيرات داخل سجن رومية
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
السيناتور جو ويلسون: أدعو حكومتي لبنان وسوريا لإطلاق سراح سجناء سوريين من سجن رومية
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عبد الله في قداس الميلاد: علينا ان نفهم ان عيدنا هو يسوع المسيح المخلص
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24

المطران ميشال

شعبة العلاقات

عيد الميلاد

ناتالي مرعي

المارونية

ميشال عون

الماروني

ماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:58 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:45 | 2025-12-25
Lebanon24
14:38 | 2025-12-25
Lebanon24
14:36 | 2025-12-25
Lebanon24
14:20 | 2025-12-25
Lebanon24
13:51 | 2025-12-25
Lebanon24
13:47 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24