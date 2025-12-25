عملية نوعية… ومستودع كبير للماراغوانا في بعلبك

نفذت القوة الضاربة في الجيش، بالتعاون مع ، عملية دهم نوعية في بلدة عدوس، قضاء ، عائد لـ"ح.ج." حيث تم ضبط مستودع يحتوي على كميات كبيرة من مادة الماراغوانا المخدّرة، بحسب مندوبة " ".وقد عملت العناصر الأمنية على تلف الكميات المضبوطة في الموقع نفسه، عبر إحراقها وفق الإجراءات المعتمدة.