الكورة.. الصلوات والقداديس تزيّن عيد الميلاد المجيد

احتفلت الطوائف في بعيد الميلاد المجيد وأقيمت الصلوات والقداديس في مختلف الكنائس.



ففي القديس نيقولاوس العجائبي في بلدة ، ترأس موسى شاطريه القداس بحضور المؤمنين، مشددا بعظته على "أهمية التواضع والمحبة".



كما شدد كاهن رعية القديسة بربارة في بلدة راسمسقا الأب اندراوس سابا بعظته على معنى العيد "الذي يحمل الخير والبركة".



وفي كنيسة القديس سابا في بلدة عفصديق ترأس الكاهن القداس الاحتفالي بحضور حشد من أبناء البلدة، داعيا المؤمنين إلى "الصوم والصلاة والتمسك بالسلام والمحبة". (الوكالة الوطنية)

