قصف على منطقة الكيلو 9 واحتراق منزل غير مأهول في بليدا

تجدّد القصف بالقنابل على منطقة الكيلو 9 بين وبليدا، ما أدى إلى احتراق منزل غير مأهول في بلدة بليدا، بعد استهدافه بمحلّقة مفخخة تسببت بأضرار داخلية.

وعلى الأثر، عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي اندلع المستهدف.