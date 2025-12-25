قبل "الجلسة الثالثة".. اتصالات مكثّفة لسلام

نقلت الـ"ام تي في" عن مصادر وزارية أن رئيس الحكومة يريد إقرار مشروع قانون " المالية" غدًا، ويفضّل التوافق عليه، وإلا فالتوجّه إلى التصويت، مشيرة إلى أن "الخارج يضغط كثيرًا" وأن سلام "ذاهب إلى النهاية".



وبحسب المصادر نفسها، يجري سلام منذ ساعات بعد الظهر اتصالات مكثّفة بهدف الوصول إلى "نتائج إيجابية" بشأن المشروع قبل ساعات من انعقاد "الجلسة الثالثة".



وفي السياق، قالت مصادر سياسية إن "اللقاء " وبعد وضع ملاحظاته على مشروع قانون الفجوة المالية، وبعدما كان أبلغ أنه ضده، غيّر موقفه وأبلغ المعنيين أنه سيسير مع المشروع.



في المقابل، أضافت مصادر سياسية أن "الصورة غير واضحة" لدى ، وأن وزير المال هو "عرّاب المشروع"، وفي وقت سُجّل "عدم رضى" لدى ، أصدر بيانًا يبدي فيه "تحفظًا" على المشروع.

