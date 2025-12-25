تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

قبل "الجلسة الثالثة".. اتصالات مكثّفة لسلام

Lebanon 24
25-12-2025 | 13:47
نقلت الـ"ام تي في" عن مصادر وزارية أن رئيس الحكومة نواف سلام يريد إقرار مشروع قانون "الفجوة المالية" غدًا، ويفضّل التوافق عليه، وإلا فالتوجّه إلى التصويت، مشيرة إلى أن "الخارج يضغط كثيرًا" وأن سلام "ذاهب إلى النهاية".

وبحسب المصادر نفسها، يجري سلام منذ ساعات بعد الظهر اتصالات مكثّفة بهدف الوصول إلى "نتائج إيجابية" بشأن المشروع قبل ساعات من انعقاد "الجلسة الثالثة".

وفي السياق، قالت مصادر سياسية إن "اللقاء الديمقراطي" وبعد وضع ملاحظاته على مشروع قانون الفجوة المالية، وبعدما كان أبلغ أنه ضده، غيّر موقفه وأبلغ المعنيين أنه سيسير مع المشروع.

في المقابل، أضافت مصادر سياسية أن "الصورة غير واضحة" لدى الثنائي، وأن وزير المال هو "عرّاب المشروع"، وفي وقت سُجّل "عدم رضى" لدى الرئيس نبيه بري، أصدر حزب الله بيانًا يبدي فيه "تحفظًا" على المشروع.
الرئيس نبيه بري

الديمقراطي

نواف سلام

نبيه بري

حزب الله

ديمقراطي

الثنائي

نبيه بر

تابع
