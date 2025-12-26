كوادر "المستقبل" تصعّد: لسنا مطية لأحد

لفت أحد الكوادر العاملين منذ عقود في الماكينة لتيار في العاصمة وضواحيها، وصولاً إلى والناعمة، إلى أنّ عدداً من معاونيه والمفاتيح الأساسية لن يلبّوا أي دعوات للقاءات أو اجتماعات ذات طابع تنظيمي، ما لم يتم التأكد من أمرين أساسيين:

الأول، وجود جدية فعلية في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها،

والثاني، وهو الأهم، صدور قرار نهائي وحاسم عن قيادة المستقبل بالمشاركة الواضحة والمباشرة في هذه الانتخابات.

وختم المصدر بالقول: "لسنا مطية لأحد، فليفهم الجميع".









Advertisement