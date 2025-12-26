تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون بحث مع السفير الفرنسي تحضيرات مؤتمر دعم الجيش

Lebanon 24
26-12-2025 | 03:49
A-
A+
Doc-P-1460087-639023432477695168.jfif
Doc-P-1460087-639023432477695168.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو الذي قدَّم التهاني للرئيس عون وللشعب اللبناني بمناسبة الأعياد.

وخلال اللقاء، تم بحث الاستحقاقات الراهنة، وعلى رأسها التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش، والذي تم الاتفاق على تنظيمه خلال الاجتماع الفرنسي-الأميركي-السعودي الذي انعقد في باريس في 18 كانون الأول الجاري. كما تطرق البحث إلى العلاقات اللبنانية-الفرنسية وموقف باريس الداعم للإصلاحات التي تنفذها الحكومة، إلى جانب الجهود المبذولة لبسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي اللبنانية.

وفي سياق متصل، كرّم الرئيس عون رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة CMA CGM، السيد رودولف سعاده، في حفل حضره أفراد عائلة السيد سعاده ومدير المجموعة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط السيد جو دقماق.

وقلد الرئيس عون السيد سعاده وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، تقديرًا لعطاءاته والتزامه الصادق تجاه العمل والمجتمع، ولتحويل نجاحه من محطة عابرة إلى مسيرة مميزة ومكللة بالعطاء والإصرار. وأشاد الرئيس عون بإرثه العائلي الكبير ونموذج الريادة الفريد الذي قدمه لبنان والعالم في مجالي التجارة والأعمال، متمنيًا له المزيد من النجاح والاستمرار في نهجه المتميز.

من جانبه، أعرب السيد سعاده عن شكره للرئيس عون على هذه المبادرة، مؤكدًا التزامه بتحقيق أهداف مجموعة CMA CGM عالميًا ولبنان خصوصًا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إهتمام فرنسي بإعادة تفعيل "مؤتمر دعم الجيش" ورسائل لودريان بين الدعم والإنذار
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:17:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عون بحث والسفير الفرنسي التطورات في الجنوب والعلاقات الثنائية
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:17:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش عرض الاوضاع مع السفير الفرنسيّ
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:17:30 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الفرنسي يختتم مشروع دعم البلديات في بعلبك
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:17:30 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام

الشرق الأوسط

الرئيس عون

اللبنانية

الفرنسية

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:52 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2025-12-26
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26
Lebanon24
05:52 | 2025-12-26
Lebanon24
05:18 | 2025-12-26
Lebanon24
05:00 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24