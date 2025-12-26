عون بحث مع السفير الفرنسي تحضيرات مؤتمر دعم الجيش

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم في قصر ، السفير الفرنسي في هيرفيه ماغرو الذي قدَّم التهاني للرئيس عون وللشعب اللبناني بمناسبة الأعياد.



وخلال اللقاء، تم بحث الاستحقاقات الراهنة، وعلى رأسها التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش، والذي تم الاتفاق على تنظيمه خلال الاجتماع الفرنسي-الأميركي-السعودي الذي انعقد في في 18 كانون الأول الجاري. كما تطرق البحث إلى العلاقات اللبنانية-الفرنسية وموقف باريس الداعم للإصلاحات التي تنفذها الحكومة، إلى جانب الجهود المبذولة لبسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي .



وفي سياق متصل، كرّم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة CMA CGM، السيد رودولف سعاده، في حفل حضره أفراد عائلة السيد سعاده ومدير المجموعة في لبنان ومنطقة السيد جو دقماق.



وقلد الرئيس عون السيد سعاده وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، تقديرًا لعطاءاته والتزامه الصادق تجاه العمل والمجتمع، ولتحويل نجاحه من محطة عابرة إلى مسيرة مميزة ومكللة بالعطاء والإصرار. وأشاد الرئيس عون بإرثه العائلي الكبير ونموذج الريادة الفريد الذي قدمه لبنان والعالم في مجالي التجارة والأعمال، متمنيًا له المزيد من النجاح والاستمرار في نهجه المتميز.



من جانبه، أعرب السيد سعاده عن شكره للرئيس عون على هذه المبادرة، مؤكدًا التزامه بتحقيق أهداف مجموعة CMA CGM عالميًا ولبنان خصوصًا.

