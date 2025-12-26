تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

طرابلسي: للإسراع في إنصاف المعلمين

Lebanon 24
26-12-2025 | 04:54
تمنى النائب إدغار طرابلسي أن "تُسرع الحكومة في عملها لانصاف المعلمين حتى لا ندخل في الاضرابات وحتى يسير العام الدراسي بسلام ومن دون توقف" . 

وعن ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، دعا في حديث الى "صوت كل لبنان" "الأساتذة المتعاقدين الى عدم الخوف، لأنّه سيتم إنصاف كل أستاذ متعاقد تحتاج إليه الجامعة اللبنانية، على قاعدة عدم إقصاء أحد وعدم الحشو، مع مراعاة الكفاءة والحاجة الأكاديمية والأقدمية، والحفاظ على التوازن الوطني في آن" .
