ابتداءً من 2026… تعديل شامل على نظام تكليف أصحاب الربح المقدَّر

أعلنت تحويل جميع المكلّفين على أساس الربح المقدَّر إلى نظام الربح المقطوع اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2026، مع إلزامهم بالتسجيل الإلكتروني، ومسك السجلات المحاسبية، والتصريح عن نتائج الأعمال وإصدار الفواتير وتسديد الرسوم ضمن المهل المحدّدة.



ودعت الوزارة المكلّفين غير القادرين على مسك السجلات أو إصدار الفواتير، شرط ألّا يتجاوز رقم أعمالهم خمسة مليارات ليرة، إلى تقديم طلب تحويل تكليفهم إلى الربح المقدَّر لدى الوحدة الضريبية المختصّة قبل 31 آذار 2026، مرفقًا بالمستندات المطلوبة.



وأوضحت أنّ القرار يستند إلى ويهدف إلى تصحيح أوضاع التكليف بعد تغيّرات طرأت على أوضاع المكلّفين، وتحقيق عدالة أكبر في فرض الضريبة على الأرباح.

