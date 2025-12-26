أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت

أفادت مندوبة " " عن وقوع حادث اصطدام مروّع عند مدخل بعدما فقد سائق إحدى السيارات السيطرة عليها ما أدى إلى ارتطامها بأحد العوارض على حاجز تابع للجيش.



وأسفر الحادث عن مقتل وائل الحسين عنصر من الجيش من بلدة حرار العكارية متأثراً بإصابته أثناء تأديته واجبه على نقطة الحرس.



وعلى الفور حضرت إلى المكان، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما عمل الجيش على تطويق الموقع وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.



كما تم نقل العنصر إلى إحدى المستشفيات في المنطقة لاستكمال الإجراءات القانونية المعتمدة.

Advertisement