تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت

Lebanon 24
26-12-2025 | 05:59
A-
A+
Doc-P-1460141-639023510874726247.png
Doc-P-1460141-639023510874726247.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع حادث اصطدام مروّع عند مدخل مطار رفيق الحريري الدولي بعدما فقد سائق إحدى السيارات السيطرة عليها ما أدى إلى ارتطامها بأحد العوارض على حاجز تابع للجيش.

وأسفر الحادث عن مقتل الشاب أحمد وائل الحسين عنصر من الجيش من بلدة حرار العكارية متأثراً بإصابته أثناء تأديته واجبه على نقطة الحرس.

وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما عمل الجيش على تطويق الموقع وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

كما تم نقل العنصر إلى إحدى المستشفيات في المنطقة لاستكمال الإجراءات القانونية المعتمدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: التوغل الإسرائيلي في بلدة بليدا واستهدافها المباشر لموظّفٍ في البلدية أثناء تأدية واجبه اعتداءٌ صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: أنوّه جداً باتفاقِنا على دعمِ الجيشِ وتقديمِ كلِ ما يمكن لمساعدتِه على تأديةِ واجبِه الوطني في هذه المرحلة خصوصاً ولبلغاريا إمكانات معروفة في التصنيعِ العسكري المختلف
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: الجيش اللبناني يؤدي واجبه كاملا في منطقة انتشاره جنوب الليطاني منذ اللحظة الأولى لإعلان الاتفاق
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما سيحصل عند وصول البابا لاوون إلى مطار بيروت
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24

مطار رفيق الحريري الدولي

رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري

الأجهزة الأمنية

رفيق الحريري

مطار بيروت

الشاب أحمد

مطار رفيق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:50 | 2025-12-26
Lebanon24
14:43 | 2025-12-26
Lebanon24
14:40 | 2025-12-26
Lebanon24
14:37 | 2025-12-26
Lebanon24
14:30 | 2025-12-26
Lebanon24
14:24 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24