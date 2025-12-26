الخير: الاستقرار الداخلي أولوية ووحدة اللبنانيين خط الدفاع الأول

وجّه رئيس المركز الوطني في كمال الخير التهنئة إلى اللبنانيين عمومًا، والمسيحيين خصوصًا، بمناسبتَي الميلاد ورأس السنة، متمنيًا أن يحمل العام الجديد الخير والسلام والاستقرار للبنان من شماله إلى جنوبه، وأن تتوقف الاعتداءات التي تطال السيادة .



وفي موقفه السياسي الأسبوعي من دارته في المنية، أثنى الخير على التنسيق بين والجيش اللبناني، معتبرًا أنّه ساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، داعيًا إلى التمسك بالوحدة الوطنية بين اللبنانيين لمواجهة الأخطار القائمة.



وأكد أنّ دعم الجيش واجب وطني، مشددًا على أنّ مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية تتطلب التمسك بعناصر القوة، معتبرًا أنّ استمرار العدوان وسقوط المدنيين يضع مسؤولية كبيرة على الدولة للتحرك سياسيًا وديبلوماسيًا.



وختم بإدانة الصمت الدولي حيال الجرائم المرتكبة في ولبنان وسوريا، محذرًا من أنّ استمرار هذا النهج يهدد بجرّ المنطقة إلى مواجهة واسعة العواقب.

