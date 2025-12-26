تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الإتحاد العمالي: متابعة الرئيس عون تحرّك الاقتصاد وتعزّز القدرة الشرائية

Lebanon 24
26-12-2025 | 08:18
وجّه الأمين العام لـ الاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر تهنئة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بمناسبة الأعياد، مثنيًا على متابعته شؤون القطاعين العام والخاص رغم انشغالاته السياسية والأمنية والديبلوماسية، ومعتبرًا أنّ هذا التوجّه يُنشّط الحركة الاقتصادية ويعزّز القدرة الشرائية ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنّ المؤشرات الاقتصادية تسير نحو تحسّن نتيجة الجهود الحكومية، داعيًا إلى أخذ مصالح المودعين في الاعتبار خلال بحث مشروع قانون "الفجوة المالية"، ومؤكدًا أنّ الحكومة الحالية لم تتسبّب بالأزمة بل تعمل على معالجتها.

وختم بالتشديد على ضرورة إعطاء الأولوية للملفين الاقتصادي والاجتماعي في ظلّ الظروف الصعبة.
