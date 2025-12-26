الإتحاد العمالي: متابعة الرئيس عون تحرّك الاقتصاد وتعزّز القدرة الشرائية

وجّه لـ حميدي صقر تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة الأعياد، مثنيًا على متابعته شؤون القطاعين العام والخاص رغم انشغالاته السياسية والأمنية والديبلوماسية، ومعتبرًا أنّ هذا التوجّه يُنشّط الحركة الاقتصادية ويعزّز القدرة الشرائية ويدعم .



وأشار إلى أنّ المؤشرات الاقتصادية تسير نحو تحسّن نتيجة الجهود الحكومية، داعيًا إلى أخذ مصالح المودعين في الاعتبار خلال بحث مشروع قانون " المالية"، ومؤكدًا أنّ الحكومة الحالية لم تتسبّب بالأزمة بل تعمل على معالجتها.



وختم بالتشديد على ضرورة إعطاء الأولوية للملفين الاقتصادي والاجتماعي في ظلّ الظروف الصعبة.

