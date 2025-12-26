تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخطيب يهنّئ الراعي بعيد الميلاد ويؤكد الأمل بالخروج من الأزمة

Lebanon 24
26-12-2025 | 08:50
A-
A+
Doc-P-1460200-639023610636424384.png
Doc-P-1460200-639023610636424384.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اتصالًا هاتفيًا بالبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، ووجّه له التهنئة لمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن أمله بأن يشكّل العيد محطة أمل تساعد اللبنانيين على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرّ بها لبنان.

من جهته، عبّر البطريرك الراعي عن شكره للعلامة الخطيب على اتصاله، وجدّد تمنّياته له بدوام الصحة والعافية، عقب الوعكة الصحية التي ألمّت به.

وفي السياق نفسه، تلقّى الخطيب اتصالين للاطمئنان إلى صحته، الأول من إيلي الفرزلي، والثاني من العميد موسى كرنيب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اليماحي يهنئ لبنان بعيد الاستقلال ويؤكد دعم البرلمان العربي لوحدته ومؤسساته
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد المجلس الماروني هنأ البطريرك الراعي والسفير البابوي بعيد الميلاد
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي يدعو لبداية وطنية جديدة ويؤكد أن ميلاد المسيح دعوة للرجاء
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تمام سلام يهنئ عون بعيد الاستقلال ويثني على كلمته الجامعة
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24

البطريرك الراعي

عيد الميلاد

علي الخطيب

علي الخطي

نائب رئيس

الماروني

من جهته

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2025-12-26
Lebanon24
14:50 | 2025-12-26
Lebanon24
14:43 | 2025-12-26
Lebanon24
14:40 | 2025-12-26
Lebanon24
14:37 | 2025-12-26
Lebanon24
14:30 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24