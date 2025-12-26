الخطيب يهنّئ الراعي بعيد الميلاد ويؤكد الأمل بالخروج من الأزمة

أجرى المجلس الإسلامي الأعلى العلامة الشيخ اتصالًا هاتفيًا بالبطريرك الكاردينال بشارة ، ووجّه له التهنئة لمناسبة المجيد، معربًا عن أمله بأن يشكّل العيد محطة أمل تساعد اللبنانيين على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرّ بها .



، عبّر عن شكره للعلامة الخطيب على اتصاله، وجدّد تمنّياته له بدوام الصحة والعافية، عقب الوعكة الصحية التي ألمّت به.



وفي السياق نفسه، تلقّى الخطيب اتصالين للاطمئنان إلى صحته، الأول من الفرزلي، والثاني من العميد موسى كرنيب.

Advertisement