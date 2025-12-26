إشكال في الميناء.. إطلاق نار وفرار

أفادت مندوبة " " عن وقوع إشكال في مدينة الميناء–قواص الحمام بين "م.ا" و"ا.ح" على خلفية خلاف شخصي مرتبط بالعمل، وتطوّر إلى إطلاق الأول النار باتجاه الثاني من دون تسجيل إصابة.



وحضرت قوة من الجيش والمخابرات إلى المكان، فيما يجري تعقّب مطلق النار الذي فرّ إلى جهة مجهولة تمهيدًا لتوقيفه.

