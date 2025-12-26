الحاج: العودة إلى قيم المسيح مدخل للإنسانية ووحدة اللبنانيين

تحدّث رئيس للبحوث وحوار الأديان العلامة الشيخ خلال لقاء لمناسبة وحلول السنة الميلادية، بحضور رجال دين ومثقفين، فشدّد على العودة إلى قيم السيد بوصفها ركيزة تغذّي العقل والوجدان بالإنسانية ومحبة الآخر، بعيدًا عن هيمنة السلطة الفكرية والسياسية والاجتماعية والانحطاط الأخلاقي.



واستعرض الحاج سمات المسيح القائمة على الزهد والتواضع ونبذ التعلّق بالسلطة والمال والجاه، معتبرًا أنّ هذه القيم تمثّل نموذجًا يُحتذى في مواجهة الظلم والفساد والانحراف السياسي.



ودعا إلى معالجة الأزمات المعيشية، ولا سيّما في مجالي الطبابة والتعليم، والتنبه إلى تفاقم الفقر المجتمعي. كما رأى أنّ المخرج يكمن في وحدة اللبنانيين والاحتكام إلى العقل والأخلاق والحوار والمحبة، متمنيًا أن يعمّ السلام الوطن وتتوحّد الكلمة وتتآلف القلوب.



وختم بتوجيه الشكر إلى المشاركين، في لقاء تخلّلته مداخلات عدّة.

