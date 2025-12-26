تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الحاج: العودة إلى قيم المسيح مدخل للإنسانية ووحدة اللبنانيين

Lebanon 24
26-12-2025 | 09:45
تحدّث رئيس المجمع الثقافي الجعفري للبحوث وحوار الأديان العلامة الشيخ محمد حسين الحاج خلال لقاء لمناسبة عيد الميلاد وحلول السنة الميلادية، بحضور رجال دين ومثقفين، فشدّد على العودة إلى قيم السيد المسيح بوصفها ركيزة تغذّي العقل والوجدان بالإنسانية ومحبة الآخر، بعيدًا عن هيمنة السلطة الفكرية والسياسية والاجتماعية والانحطاط الأخلاقي.

واستعرض الحاج سمات المسيح القائمة على الزهد والتواضع ونبذ التعلّق بالسلطة والمال والجاه، معتبرًا أنّ هذه القيم تمثّل نموذجًا يُحتذى في مواجهة الظلم والفساد والانحراف السياسي.

ودعا إلى معالجة الأزمات المعيشية، ولا سيّما في مجالي الطبابة والتعليم، والتنبه إلى تفاقم الفقر المجتمعي. كما رأى أنّ المخرج يكمن في وحدة اللبنانيين والاحتكام إلى العقل والأخلاق والحوار والمحبة، متمنيًا أن يعمّ السلام الوطن وتتوحّد الكلمة وتتآلف القلوب.

وختم بتوجيه الشكر إلى المشاركين، في لقاء تخلّلته مداخلات عدّة.
