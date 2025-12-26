تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في الشويفات والليلكي.. متابعة أمنية توقف مروجي مخدرات

Lebanon 24
26-12-2025 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1460222-639023645288825995.png
Doc-P-1460222-639023645288825995.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات في بلاغ، أنّه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص على متن درّاجة آليّة بترويج المخدّرات في محلّة الشويفات".

أضاف البلاغ:" بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكنت دوريّة من المفرزة من تحديد مكان وجوده في المحلّة المذكورة، وتوقيفه على متن درّاجة آلية نوع “V150” لون أخضر دون تسجيل تم ضبطها، ويُدعى م. ع. (مواليد عام 2003، سوري الجنسية) حسب أقواله بتفتيشه والدراجة، عثر بحوزته على ما يلي:
/35/ طبة بلاستيكية شفافة، بداخلها مادة بيضاء مخدِّرَة
ظرفيَن بداخلهما مادة حشيشة الكيف
مبلغ ماليّ من العملتين اللبنانيّة والدّولار الأميركي، وهاتف خلويّ".

تابع البلاغ:" وفي سياق متّصل بتاريخ 11-10-2025، توافرت معطيات للمفرزة حول قيام شخص على متن درّاجة آليّة بترويج المخدّرات في محلّة الليلكي
وبنتيجة المتابعة وأعمال الرصد، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من تحديد مكان وجوده في المحلّة المذكورة، وتوقيفه على متن درّاجة آلية نوع “هاوجو” لون أسود وأزرق دون تسجيل تم ضبطها، وهو أ. ا. (مواليد عام 2003، لبناني) حسب أقواله. بتفتيشه والدراجة، جرى ضبط ما يلي:
/43/ طبة بلاستيكية، بداخلها مادة بيضاء مخدِّرَة
كيس بداخله مادة حشيشة الكيف
مسدس حربي عيار 8،5 ملم مع ممشطين و/11/ طلقة صالحة للاستعمال
مبلغ ماليّ عبارة عن /57،730،000/ ل.ل. و/704/$".

ختم البلاغ:" أودعا مع المضبوطات القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في الشويفات.. توقيف مروّجَي مخدرات
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات أمنية في الحدت وحارة حريك تنتهي بتوقيف مروّجي مخدرات (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مروّج مخدرات... أوقفته شعبة المعلومات بالجرم المشهود
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قرب أحد المقاهي... توقيف مروّج مخدرات
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

جبل لبنان

اللبنانية

القضاء ا

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2025-12-26
Lebanon24
14:50 | 2025-12-26
Lebanon24
14:43 | 2025-12-26
Lebanon24
14:40 | 2025-12-26
Lebanon24
14:37 | 2025-12-26
Lebanon24
14:30 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24