حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم

قضى ثلاثة أشخاص في تصادم عنيف بين مركبتين على أوتوستراد – المسلك الشرقي، ما تسبب بحركة مرور كثيفة في المحلة على المسلكين.

وأفادت مندوبة " " أن الضحايا الثلاث من الجنسية ، فيما حضرت الأجهزة المعنية لإزالة آثار الحادث وتنظيم السير.