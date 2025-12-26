تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

توسعة أوتوستراد كسروان تنطلق… إزالة العوائق والتعديات ضمن المهل المحددة

Lebanon 24
26-12-2025 | 10:37
صدر عن رئيس اتحاد بلديات كسروان – الفتوح إلياس البعينو بيان أكّد فيه المضيّ قدمًا في تنفيذ مشروع توسعة أوتوستراد كسروان (A1)، استنادًا إلى المادة 130 من قانون البلديات والمواد القانونية ذات الصلة، إضافة إلى القرارات الصادرة بشأن توسعة أوتوستراد زوق مصبح – طبرجا – كفرياسين.

وأوضح البعينو أنّ العمل جارٍ على تنسيق دائم ومفتوح مع وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الأشغال العامة والنقل، ومجلس الإنماء والإعمار، واتحاد بلديات كسروان – الفتوح، إلى جانب البلديات المعنية الممتدة من زوق مصبح وصولًا إلى طبرجا – كفرياسين، بهدف تنفيذ مشروع التوسعة وفق المراحل والمهل المحدّدة، مع التشديد على إزالة جميع التعديات والعوائق من دون أي استثناء.

كما أعلن تكليف الوحدات الإدارية والأجهزة الفنية والأمنية التابعة للاتحاد تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لتسهيل الأشغال وإنجاز المشروع ضمن الصلاحيات القانونية، بما يشمل إزالة العوائق والتعديات كافة، مؤكّدًا أنّ الأوتوستراد وحرمَه يشكّلان ملكًا عامًا لجميع المواطنين، ولا يجوز استخدامهما للمنفعة الخاصة.
