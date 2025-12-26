تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
موفدًا من عون… مرقص يلتقي بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك
Lebanon 24
26-12-2025
|
10:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوفد رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
وزير الإعلام
المحامي الدكتور بول
مرقص
لزيارة بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الكاثوليكوس روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، وتقديم التهاني لمناسبة
عيد الميلاد
، وذلك في مقرّ البطريركية في
الأشرفية
، بحضور عدد من المهنئين، من بينهم النائب جان طالوزيان.
وعقب اللقاء، قال وزير الإعلام: "تشرّفت بزيارة صاحب الغبطة البطريرك ميناسيان بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية العماد
جوزاف عون
، ونقلت إليه تهاني الرئيس وأصدق تمنياته بالأعياد المجيدة. كما حمّلني صاحب الغبطة تحياته إلى فخامة الرئيس وتمنياته له بدوام التوفيق".
وأضاف: "تطرّقنا خلال اللقاء إلى أبرز التطورات والقضايا العامة في البلاد، واطّلعت غبطته على الجهود التي تبذلها الحكومة في ظل
العهد
الرئاسي الجديد، ومساعيها المتواصلة لتكثيف العمل بما يخدم المصلحة العامة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول بطريرك السريان إغناطيوس أفرام الثاني وبطريرك الأرمن كاريكين الثاني وبطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي إلى مطار بيروت
Lebanon 24
وصول بطريرك السريان إغناطيوس أفرام الثاني وبطريرك الأرمن كاريكين الثاني وبطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي إلى مطار بيروت
26/12/2025 22:08:21
26/12/2025 22:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي استقبل بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك وحاكم مصرف لبنان
Lebanon 24
الراعي استقبل بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك وحاكم مصرف لبنان
26/12/2025 22:08:21
26/12/2025 22:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريركية الروم الكاثوليك نفت خبر استقالة البطريرك العبسي
Lebanon 24
بطريركية الروم الكاثوليك نفت خبر استقالة البطريرك العبسي
26/12/2025 22:08:21
26/12/2025 22:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريرك الأرمن الارثوذكس: زيارتكم إلى لبنان هي تعبير بليغ عن تضامنكم المستمرّ مع لبنان
Lebanon 24
بطريرك الأرمن الارثوذكس: زيارتكم إلى لبنان هي تعبير بليغ عن تضامنكم المستمرّ مع لبنان
26/12/2025 22:08:21
26/12/2025 22:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد جوزاف عون
وزير الإعلام
عيد الميلاد
جوزاف عون
الأشرفية
الجمهوري
بطريركية
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
مشروع قانون الفجوة المالية امام طريق شاق ...
Lebanon 24
مشروع قانون الفجوة المالية امام طريق شاق ...
15:00 | 2025-12-26
26/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحفّظ قانوني على "الفجوة المالية": خطوة أولى غير كافية
Lebanon 24
تحفّظ قانوني على "الفجوة المالية": خطوة أولى غير كافية
14:50 | 2025-12-26
26/12/2025 02:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابته خطيرة… مجهولان يطلقان النار على مواطن في طرابلس!
Lebanon 24
إصابته خطيرة… مجهولان يطلقان النار على مواطن في طرابلس!
14:43 | 2025-12-26
26/12/2025 02:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الأساتذة المتقاعدون ضحايا "قانون الفجوة المالية"
Lebanon 24
الأساتذة المتقاعدون ضحايا "قانون الفجوة المالية"
14:40 | 2025-12-26
26/12/2025 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو ينتظر الموافقة لتصعيد عملياته ضد حزب الله.. قناة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
نتنياهو ينتظر الموافقة لتصعيد عملياته ضد حزب الله.. قناة إسرائيلية تكشف
14:37 | 2025-12-26
26/12/2025 02:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
Lebanon 24
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
05:59 | 2025-12-26
26/12/2025 05:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
00:29 | 2025-12-26
26/12/2025 12:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
07:34 | 2025-12-26
26/12/2025 07:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
09:58 | 2025-12-26
26/12/2025 09:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
08:00 | 2025-12-26
26/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:00 | 2025-12-26
مشروع قانون الفجوة المالية امام طريق شاق ...
14:50 | 2025-12-26
تحفّظ قانوني على "الفجوة المالية": خطوة أولى غير كافية
14:43 | 2025-12-26
إصابته خطيرة… مجهولان يطلقان النار على مواطن في طرابلس!
14:40 | 2025-12-26
الأساتذة المتقاعدون ضحايا "قانون الفجوة المالية"
14:37 | 2025-12-26
نتنياهو ينتظر الموافقة لتصعيد عملياته ضد حزب الله.. قناة إسرائيلية تكشف
14:30 | 2025-12-26
من رابط توظيف إلى مساءلة قانونية… تحذير للعاطلين عن العمل
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
26/12/2025 22:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
26/12/2025 22:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
26/12/2025 22:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24