موفدًا من عون… مرقص يلتقي بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك

أوفد رئيس الجمهورية المحامي الدكتور بول لزيارة بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الكاثوليكوس روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، وتقديم التهاني لمناسبة ، وذلك في مقرّ البطريركية في ، بحضور عدد من المهنئين، من بينهم النائب جان طالوزيان.



وعقب اللقاء، قال وزير الإعلام: "تشرّفت بزيارة صاحب الغبطة البطريرك ميناسيان بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية العماد ، ونقلت إليه تهاني الرئيس وأصدق تمنياته بالأعياد المجيدة. كما حمّلني صاحب الغبطة تحياته إلى فخامة الرئيس وتمنياته له بدوام التوفيق".



وأضاف: "تطرّقنا خلال اللقاء إلى أبرز التطورات والقضايا العامة في البلاد، واطّلعت غبطته على الجهود التي تبذلها الحكومة في ظل الرئاسي الجديد، ومساعيها المتواصلة لتكثيف العمل بما يخدم المصلحة العامة".

