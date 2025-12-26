تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

موفدًا من عون… مرقص يلتقي بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك

Lebanon 24
26-12-2025 | 10:42
A-
A+
Doc-P-1460240-639023677590465172.png
Doc-P-1460240-639023677590465172.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوفد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص لزيارة بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الكاثوليكوس روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، وتقديم التهاني لمناسبة عيد الميلاد، وذلك في مقرّ البطريركية في الأشرفية، بحضور عدد من المهنئين، من بينهم النائب جان طالوزيان.

وعقب اللقاء، قال وزير الإعلام: "تشرّفت بزيارة صاحب الغبطة البطريرك ميناسيان بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ونقلت إليه تهاني الرئيس وأصدق تمنياته بالأعياد المجيدة. كما حمّلني صاحب الغبطة تحياته إلى فخامة الرئيس وتمنياته له بدوام التوفيق".

وأضاف: "تطرّقنا خلال اللقاء إلى أبرز التطورات والقضايا العامة في البلاد، واطّلعت غبطته على الجهود التي تبذلها الحكومة في ظل العهد الرئاسي الجديد، ومساعيها المتواصلة لتكثيف العمل بما يخدم المصلحة العامة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول بطريرك السريان إغناطيوس أفرام الثاني وبطريرك الأرمن كاريكين الثاني وبطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي إلى مطار بيروت
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي استقبل بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك وحاكم مصرف لبنان
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريركية الروم الكاثوليك نفت خبر استقالة البطريرك العبسي
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريرك الأرمن الارثوذكس: زيارتكم إلى لبنان هي تعبير بليغ عن تضامنكم المستمرّ مع لبنان
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

وزير الإعلام

عيد الميلاد

جوزاف عون

الأشرفية

الجمهوري

بطريركية

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2025-12-26
Lebanon24
14:50 | 2025-12-26
Lebanon24
14:43 | 2025-12-26
Lebanon24
14:40 | 2025-12-26
Lebanon24
14:37 | 2025-12-26
Lebanon24
14:30 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24