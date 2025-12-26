تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تحفّظ قانوني على "الفجوة المالية": خطوة أولى غير كافية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-12-2025 | 14:50
أوضح وزير الإعلام بول مرقص أنّ تحفّظه خلال جلسة مجلس الوزراء المخصّصة لمناقشة إقرار مشروع قانون «الفجوة المالية» انصبّ على جوهر المشروع، مقرونًا بالتعليل القانوني اللازم، من دون اللجوء إلى منطق الرفض لمجرّد الرفض أو اعتماد مقاربة شعبوية أو رفضية مطلقة.


وبحسب معلومات، أصرّ مرقص في ختام الجلسة على تدوين تحفّظاته كاملة في محضرها، استنادًا إلى المطالعة الخطية التي كان قد تقدّم بها، والتي تضمّنت مجموعة من الملاحظات القانونية والتقنية، أُخذ ببعضها فيما لم يُدرج البعض الآخر في الصيغة النهائية للمشروع.


وأفادت معلومات خاصة بأن هذه المطالعة شكّلت أساس تحفّظه، إذ اعتبر فيها أنّ المشروع، على الرغم من كونه خطوة حكومية أولى وإيجابية، لا يزال غير كافٍ بعد أكثر من ست سنوات على اندلاع الأزمة المالية من دون حلول جذرية. وهدفت ملاحظاته إلى تنزيه المشروع من أي ثغرات، والتوفيق بين حماية حقوق المودعين والحفاظ على قطاع مصرفي سليم قادر على استعادة الثقة وجذب الاستثمارات والودائع مجددًا.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

