تحفّظ قانوني على "الفجوة المالية": خطوة أولى غير كافية

أوضح أنّ تحفّظه خلال جلسة المخصّصة لمناقشة إقرار مشروع قانون « المالية» انصبّ على جوهر المشروع، مقرونًا بالتعليل القانوني اللازم، من دون اللجوء إلى منطق الرفض لمجرّد الرفض أو اعتماد مقاربة شعبوية أو رفضية مطلقة.





وبحسب معلومات، أصرّ في ختام الجلسة على تدوين تحفّظاته كاملة في محضرها، استنادًا إلى المطالعة الخطية التي كان قد تقدّم بها، والتي تضمّنت مجموعة من الملاحظات القانونية والتقنية، أُخذ ببعضها فيما لم يُدرج البعض الآخر في الصيغة النهائية للمشروع.





وأفادت معلومات خاصة بأن هذه المطالعة شكّلت أساس تحفّظه، إذ اعتبر فيها أنّ المشروع، على الرغم من كونه خطوة حكومية أولى وإيجابية، لا يزال غير كافٍ بعد أكثر من ست سنوات على اندلاع الأزمة المالية من دون حلول جذرية. وهدفت ملاحظاته إلى تنزيه المشروع من أي ثغرات، والتوفيق بين حماية حقوق المودعين والحفاظ على قطاع مصرفي سليم قادر الثقة وجذب الاستثمارات والودائع مجددًا.

