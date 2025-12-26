تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بلدية الصرفند: استمرار الحملات التفتيشية وإجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين
Lebanon 24
26-12-2025
|
15:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن بلدية
الصرفند
بيان في شأن تعزيز الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، جاء فيه: "في إطار الجهود للحفاظ على الأمن الصحي والسلامة العامة، وحفاظاً على سلامة أهلنا في الصرفند، وبالتنسيق المشترك مع
وزارة الصحة العامة
، نفّذت بلدية الصرفند حملة تفتيشية موسعة شملت المطاعم والمؤسسات التي تُعنى بتداول المواد الغذائية ضمن النطاق البلدي.
وقد خلصت الجولة الميدانية للجنة المختصة إلى النتائج الآتية:
* توجيه إنذارات: تم إبلاغ عدد من المنشآت بملاحظات فنية وصحية وُجب تصحيحها فوراً.
* إجراءات ردعية: اتخاذ قرار بـ إقفال أحد المحلات بشكل فوري لمخالفته الصريحة لمعايير النظافة وشروط السلامة المعتمدة.
* المهلة الزمنية: تطلب البلدية من أصحاب العلاقة الالتزام بتسوية أوضاعهم ومعالجة الثغرات ضمن المهلة القانونية المحددة".
وأكدت البلدية أن "هذه الحملات ستستمر بشكل
دوري
ومفاجئ، ولن تتهاون في اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، واضعةً صحة المواطن فوق كل اعتبار".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلدية برج رحال: اتخاذ إجراءات نظامية ضد أي مخالفة غذائية
Lebanon 24
بلدية برج رحال: اتخاذ إجراءات نظامية ضد أي مخالفة غذائية
27/12/2025 02:40:41
27/12/2025 02:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات صارمة وشفافية في استيراد الأبقار
Lebanon 24
إجراءات صارمة وشفافية في استيراد الأبقار
27/12/2025 02:40:41
27/12/2025 02:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عباس: الإجراءات القانونية بحق هشام حرب بلغت مراحلها النهائية
Lebanon 24
عباس: الإجراءات القانونية بحق هشام حرب بلغت مراحلها النهائية
27/12/2025 02:40:41
27/12/2025 02:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بلديات الجنوب: قيود صارمة تتعلّق بالاراضي
Lebanon 24
بلديات الجنوب: قيود صارمة تتعلّق بالاراضي
27/12/2025 02:40:41
27/12/2025 02:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة العامة
وزارة الصحة
التزام
الزمني
العلا
دوري
ايير
تابع
قد يعجبك أيضاً
محلّقة إسرائيلية تستهدف خلة وردة وحي الدباكة بقنابل صوتية
Lebanon 24
محلّقة إسرائيلية تستهدف خلة وردة وحي الدباكة بقنابل صوتية
16:37 | 2025-12-26
26/12/2025 04:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على جيب "هامر" في طرابلس!
Lebanon 24
إطلاق نار على جيب "هامر" في طرابلس!
16:36 | 2025-12-26
26/12/2025 04:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:40 | 2025-12-26
26/12/2025 03:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا ترحب بإقرار "قانون الفجوة المالية": خطوة أولى أساسية على طريق استعادة الثقة بالنظام المصرفي
Lebanon 24
فرنسا ترحب بإقرار "قانون الفجوة المالية": خطوة أولى أساسية على طريق استعادة الثقة بالنظام المصرفي
15:39 | 2025-12-26
26/12/2025 03:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أين وصل ملف قضية إيليو أبو حنا؟
Lebanon 24
أين وصل ملف قضية إيليو أبو حنا؟
15:30 | 2025-12-26
26/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
Lebanon 24
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
05:59 | 2025-12-26
26/12/2025 05:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
00:29 | 2025-12-26
26/12/2025 12:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
07:34 | 2025-12-26
26/12/2025 07:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
08:00 | 2025-12-26
26/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
09:58 | 2025-12-26
26/12/2025 09:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:37 | 2025-12-26
محلّقة إسرائيلية تستهدف خلة وردة وحي الدباكة بقنابل صوتية
16:36 | 2025-12-26
إطلاق نار على جيب "هامر" في طرابلس!
15:40 | 2025-12-26
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:39 | 2025-12-26
فرنسا ترحب بإقرار "قانون الفجوة المالية": خطوة أولى أساسية على طريق استعادة الثقة بالنظام المصرفي
15:30 | 2025-12-26
أين وصل ملف قضية إيليو أبو حنا؟
15:18 | 2025-12-26
وزيرة التربية تهنئ الأسرة التربوية بحلول الأعياد ورأس السنة الجديدة
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
27/12/2025 02:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
27/12/2025 02:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
27/12/2025 02:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24