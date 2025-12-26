تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بلدية الصرفند: استمرار الحملات التفتيشية وإجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين

Lebanon 24
26-12-2025 | 15:04
صدر عن بلدية الصرفند بيان في شأن تعزيز الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، جاء فيه: "في إطار الجهود للحفاظ على الأمن الصحي والسلامة العامة، وحفاظاً على سلامة أهلنا في الصرفند، وبالتنسيق المشترك مع وزارة الصحة العامة، نفّذت بلدية الصرفند حملة تفتيشية موسعة شملت المطاعم والمؤسسات التي تُعنى بتداول المواد الغذائية ضمن النطاق البلدي.

وقد خلصت الجولة الميدانية للجنة المختصة إلى النتائج الآتية:

 * توجيه إنذارات: تم إبلاغ عدد من المنشآت بملاحظات فنية وصحية وُجب تصحيحها فوراً.

 * إجراءات ردعية: اتخاذ قرار بـ إقفال أحد المحلات بشكل فوري لمخالفته الصريحة لمعايير النظافة وشروط السلامة المعتمدة.

 * المهلة الزمنية: تطلب البلدية من أصحاب العلاقة الالتزام بتسوية أوضاعهم ومعالجة الثغرات ضمن المهلة القانونية المحددة".

وأكدت البلدية أن "هذه الحملات ستستمر بشكل دوري ومفاجئ، ولن تتهاون في اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، واضعةً صحة المواطن فوق كل اعتبار".
