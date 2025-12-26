تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزيرة التربية تهنئ الأسرة التربوية بحلول الأعياد ورأس السنة الجديدة

Lebanon 24
26-12-2025 | 15:18
A-
A+



Doc-P-1460343-639023847112101782.png
Doc-P-1460343-639023847112101782.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّهت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي رسالة تهنئة الى الأسرة التربوية، لمناسبة حلول الأعياد المجيدة ورأس السنة الجديدة، جاء فيها: "إلى من يصنعون بعلمهم وتفانيهم معنى الصمود، ويجسّدون بعطائهم اليومي قيم التضحية والالتزام، مع إشراقة الأعياد المجيدة وحلول رأس السنة الميلادية، أتوجّه إلى أفراد الأسرة التربوية، من أساتذة ومعلمين وإداريين، وعمال ومستخدمين في مختلف المناطق اللبنانية، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، راجيةً أن تحمل لكم هذه المناسبات المباركة السلام والطمأنينة، وأن تفيض على قلوبكم وبيوتكم بالمحبة والرجاء.

وإنّي إذ أستقبل معكم عامًا جديدًا، أتمنى أن يكون عامًا يعكس نبل رسالتكم وسمو عطائكم، عامًا يحمل تباشير الخير والفرج، ويزهر فيه النجاح والازدهار، ويتكرّس فيه التقدير المستحق لدوركم المحوري في بناء الإنسان وصون مستقبل الوطن. فلنجعل من هذه المناسبة محطةً لتعزيز قيم الإنسانية والتكافل، وتجديد العزم على العمل المشترك، يدًا بيد، من أجل تربية أكثر إشراقًا وثقةً وأملًا. كل عام وأنتم بخير". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية احتفلت بعيدَي الميلاد ورأس السنة
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:40:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون والسيّدة الأولى شاركا أولاد موظفي الرئاسة ولواء الحرس حفل توزيع هدايا العيد وراس السنة
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:40:58 Lebanon 24 Lebanon 24
اليكم عطلة الصحافة في عيدي الميلاد ورأس السنة
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:40:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة بالإقفال في عيديّ الميلاد ورأس السنة
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:40:58 Lebanon 24 Lebanon 24

السنة الجديدة

اللبنانية

التربوي

داريين

التزام

لبنان

العزم

بيت أ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2025-12-26
Lebanon24
16:36 | 2025-12-26
Lebanon24
15:40 | 2025-12-26
Lebanon24
15:39 | 2025-12-26
Lebanon24
15:30 | 2025-12-26
Lebanon24
15:12 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24