وزيرة التربية تهنئ الأسرة التربوية بحلول الأعياد ورأس السنة الجديدة

وجّهت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي رسالة تهنئة الى الأسرة التربوية، لمناسبة حلول الأعياد المجيدة ورأس ، جاء فيها: "إلى من يصنعون بعلمهم وتفانيهم معنى الصمود، ويجسّدون بعطائهم اليومي قيم التضحية والالتزام، مع إشراقة الأعياد المجيدة وحلول رأس السنة الميلادية، أتوجّه إلى أفراد الأسرة التربوية، من أساتذة ومعلمين وإداريين، وعمال ومستخدمين في مختلف المناطق ، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، راجيةً أن تحمل لكم هذه المناسبات المباركة السلام والطمأنينة، وأن تفيض على قلوبكم وبيوتكم بالمحبة والرجاء.



وإنّي إذ أستقبل معكم عامًا جديدًا، أتمنى أن يكون عامًا يعكس نبل رسالتكم وسمو عطائكم، عامًا يحمل تباشير الخير والفرج، ويزهر فيه النجاح والازدهار، ويتكرّس فيه التقدير المستحق لدوركم المحوري في بناء الإنسان وصون مستقبل الوطن. فلنجعل من هذه المناسبة محطةً لتعزيز قيم الإنسانية والتكافل، وتجديد على العمل المشترك، يدًا بيد، من أجل تربية أكثر إشراقًا وثقةً وأملًا. كل عام وأنتم بخير".

