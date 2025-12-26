فرنسا ترحب بإقرار "قانون الفجوة المالية": خطوة أولى أساسية على طريق استعادة الثقة بالنظام المصرفي

رحبت بإقرار مشروع قانون لتوزيع خسائر المودعين في المصارف، المعروف باسم "قانون الفجوة".ورأت أن المشروع يشكّل خطوة أولى أساسية على طريق استعادة ثقة اللبنانيات واللبنانيين بالنظام المصرفي في .وفي هذا السياق، جدّدت فرنسا دعمها للجهود التي تبذلها السلطات لإعادة وضع لبنان على مسار الاستقرار وتعزيز مؤسسات .ولفت الى أن إقرار قانوناً معدّلاً حول استقلالية السلطة القضائية، وقانوناً يجيز قرضاً من لإطلاق عملية إعادة إعمار المناطق المدمّرة جرّاء الحرب، يبرز السلطات والطبقة السياسية اللبنانية بتحقيق هذه الأهداف.وأكدت من جديد دعمها للمؤسسات اللبنانية للمضي قدماً، بعزم ومسؤولية، نحو الإقرار النهائي لمشروع القانون المعروف بـ"قانون الفجوة"، بما يتيح التوصل إلى اتفاق مع .كما ذكّرت بأن هذه الخطوات حاسمة من أجل حشد لدعم عملية والنهوض الاقتصادي في لبنان، وتعيد التأكيد على التزامها تنظيم مؤتمر دولي مخصص لهذا الغرض في ، فور استكمال هذه المراحل.