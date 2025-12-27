خطيرة جدا وتنتشر بسرعة.. موجة إنفلونزا حادة تجتاح لبنان

حذر النائب الدكتور من ان يمرّ بموجة إنفلونزا حادة تنتشر بسرعة بين المواطنين، مشيرا إلى انها إنفلونزا موسمية معروفة علميًا باسم A-H3N2 وليست فيروسًا جديدًا أو طارئًا كما يُشاع.ولفت البزري إلى ان هذه السلالة معروفة منذ سنوات عديدة، أما الجديد فهو ظهور متحور منها يُسمى "الفرع K"، والذي يتميز بقدرته على التسبب في عدوى أكثر خطورة والانتشار بسرعة أكبر بين الناس.