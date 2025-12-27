بينهم ضباط برتب عالية... توقيف 12 شخصاً على حدود سوريا مع لبنان

ألقت السلطات القبض على 12 شخصاً بينهم ضباط من النظام السابق على - ليل الجمعة السبت.



وفي هذا السياق، كشف مصادر في لوكالة "د ب أ"، أنّه "تمّ إلقاء القبض على 12 شخصا بينهم ضباط برتب عالية، ومنهم عقيد، قرب مدينة تل كلخ على الحدود السورية - اللبنانية خلال عبورهم الحدود بشكل غير شرعي". (العربية)

