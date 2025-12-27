فريق أمن الدولة شارك في كأس الميلاد للقوى المسلحة للرماية بالمسدس

شاركت في كأس الميلاد للقوى المسلحة للرماية بالمسدس للعام 2025، الذي نظّمه نادي النسر الرياضي بتاريخ 22/12/2025 في مقره في مدينة الرياضية، بمشاركة فرق من القوى المسلحة.



ومثّل لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس في البطولة المقدّم دانيال السيد، إلى جانب مشاركة فريق في مختلف فئات المسابقة، حيث حققّ عناصره نتائج مميزة، إذ أحرز المعاون أول المركز الأول في فئة الرجال – رماية 15 متر – حرة، فيما نال المؤهل أول مازن كلاكش المركز الثاني في الفئة نفسها. كذلك، أحرزت الرقيب أول آنا كريستينا مخيبر المركز الثاني في فئة السيدات – رماية 15 متر – حرة.

