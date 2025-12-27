تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فريق أمن الدولة شارك في كأس الميلاد للقوى المسلحة للرماية بالمسدس
Lebanon 24
27-12-2025
|
05:24
شاركت
المديرية العامة لأمن الدولة
في كأس الميلاد للقوى المسلحة للرماية بالمسدس للعام 2025، الذي نظّمه نادي النسر الرياضي بتاريخ 22/12/2025 في مقره في مدينة
كميل شمعون
الرياضية، بمشاركة فرق من القوى المسلحة.
ومثّل
المدير العام
لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس في البطولة المقدّم دانيال السيد، إلى جانب مشاركة فريق
أمن الدولة
في مختلف فئات المسابقة، حيث حققّ عناصره نتائج مميزة، إذ أحرز المعاون أول
جورج
كيروز
المركز الأول في فئة الرجال – رماية 15 متر – حرة، فيما نال المؤهل أول مازن كلاكش المركز الثاني في الفئة نفسها. كذلك، أحرزت الرقيب أول آنا كريستينا مخيبر المركز الثاني في فئة السيدات – رماية 15 متر – حرة.
