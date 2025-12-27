تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قبلان: الانتخابات في موعدها ووفق القانون القائم

Lebanon 24
27-12-2025 | 05:51
A-
A+
Doc-P-1460546-639024367919101766.jpg
Doc-P-1460546-639024367919101766.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان، أنّ "الساحة السياسية اللبنانية تشهد اليوم جدلًا واسعًا تقوده قوى سياسية تسعى إلى الذهاب نحو الانتخابات من خلال الفجور السياسي والإعلامي، في محاولة لتغيير الواقع اللبناني القائم، ربطًا بنتائج الحرب الإسرائيلية على لبنان والمنطقة".

واعتبر في احتفال تأبيني في سحمر - البقاع الغربي، أنّ "بعض الجهات تعمل على ترجمة العنجهية الإسرائيلية إلى امتيازات داخلية في لبنان، من خلال المطالبة بإجراء الانتخابات على أساس قانون جديد أو تعديل القانون الحالي".

وأشار إلى أنّ "القانون الانتخابي القائم موجود، وقد أُجريت الانتخابات السابقة على أساسه وربحتها القوى المعنية، والانتخابات ستُجرى في موعدها، أو قبل موعدها إن اقتضى الأمر، ولكن على أساس القانون القائم ومن دون أي تعديل، وكل الحملات السياسية والإعلامية التي تُشنّ على الرئيس نبيه بري، سواء من السياسيين أو الإعلاميين أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لن تغيّر من هذا الواقع". وقال: "ليقولوا ما يشاؤون وليمارسوا ما يشاؤون من حملات وهجوم، فالرئيس بري صامت كالجبل، وهم يتكلمون كما يريدون، وهو يفعل كما يريد".

وعن قانون الفجوة المالية، لفت إلى أن "هناك محاولات لتمرير قانون تحت عنوان معالجة الودائع، فيما الهدف الحقيقي، هو تبرئة الذين استولوا على أموال الناس، سواء عبر المصارف أو المؤسسات المالية الدولية أو غيرها". وأشار إلى أنّ "هذا المشروع، في حال وصوله إلى مجلس النواب، لن يخرج كما يريده أو يتصوره البعض"، مشددًا على "ضرورة أن تسمع الحكومة، والبنك الدولي، وصندوق النقد، والمصرف المركزي، والمصارف، أنّ اللبنانيين لن ينسوا ما جرى، وكتلة التنمية والتحرير دورها ومسؤوليتها في مجلس النواب لمنع أي تشريع يكرّس الظلم".

وأشار إلى أنّ "الاعتداءات تتواصل يوميًا، من غارات وخرق للأجواء وسقوط شهداء ودمار، في ظل غياب واضح للدولة"، معتبرًا أنّ "بعض الجهات في الداخل تبرّر لإسرائيل انتهاكاتها وجرائمها بحق أبناء الجنوب وبيروت وسائر المناطق"، مشددًا على أنّ "إسرائيل قد تقتل ما تشاء، لكنها لن تستطيع قتل جميع الناس، لأنّ من يبقى سيواصل المواجهة والدفاع عن الأرض". وقال: "هناك من يخاف الموت ويختزل الحياة باللهو والترف، مقابل من يرى الحياة في الوقوف بوجه عدو تعجز الأمة والعالم عن مواجهته. الشهداء واجهوا العدو بصدورهم ولم يولّوه ظهورهم. هذه البيئة يجب أن تُقرأ وتُدرس جيدًا، ولو كان أي جزء آخر من لبنان تحت الاحتلال، لوقفوا إلى جانبه بالطريقة نفسها".

وختم داعيًا "العقلاء إلى إعادة النظر في تفكيرهم ومواقفهم وسياساتهم، ومراجعة كل ما يقولونه ويفعلونه، فشعبنا اختار طريقه، وهو طريق صعب، لكنه طريق الحق، ولن يتراجع عنه".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بري حول قانون الانتخابات: هذا القانون نافذ ويجب أن تجري الانتخابات على أساسه في موعدها وإلا سيكون هناك معركة سياسية
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: نلتزم بتنفيذ القانون في إجراء الانتخابات النيابية بموعدها
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة أمام مأزق قانون الانتخابات ومساعٍ لتوافق رئاسي على تسوية
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

إسرائيل

بات على

بيروت

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:34 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2025-12-27
Lebanon24
12:42 | 2025-12-27
Lebanon24
12:34 | 2025-12-27
Lebanon24
12:30 | 2025-12-27
Lebanon24
12:10 | 2025-12-27
Lebanon24
11:55 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24