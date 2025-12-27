ابي رميا في لقاء وفد الدفاع المدني: لتثبيت المتطوّعين وتأمين التجهيزات اللازمة

استقبل النائب وفدًا من الدفاع المدني ضم رئيس الإقليمي مخول بو يونس وعناصر المكتب، لتقديم التهاني بمناسبة .



وخلال اللقاء، أثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها عناصر الدفاع المدني في تأدية مهامهم الإنسانية والوطنية، خصوصًا في الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.



وتوقّف عند التحديات التي يواجهها الجهاز، لا سيما لجهة نقص العتاد والتجهيزات، مؤكدًا ضرورة تأمين الإمكانيات اللازمة لتمكين العناصر من أداء مهامهم بأعلى مستوى من الكفاءة.



كما تطرق أبي إلى مسألة تثبيت المتطوعين في جهاز الدفاع المدني، معتبرًا أن إنصافهم يعكس تقديرًا لدورهم المحوري ويُعزّز من فعالية الجهاز وقدرته على الاستجابة للطوارئ.



وتمنّى أبي رميا أن تحمل الأعياد المجيدة الصحة والسلام لعناصر الدفاع المدني ولعائلاتهم، شاكرًا تفانيهم في .

Advertisement