Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

ابي رميا في لقاء وفد الدفاع المدني: لتثبيت المتطوّعين وتأمين التجهيزات اللازمة

Lebanon 24
27-12-2025 | 07:03
استقبل النائب سيمون أبي رميا وفدًا من الدفاع المدني ضم رئيس مركز جبيل الإقليمي مخول بو يونس وعناصر المكتب، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد.

وخلال اللقاء، أثنى أبي رميا على الجهود الكبيرة التي يبذلها عناصر الدفاع المدني في تأدية مهامهم الإنسانية والوطنية، خصوصًا في الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

وتوقّف عند التحديات التي يواجهها الجهاز، لا سيما لجهة نقص العتاد والتجهيزات، مؤكدًا ضرورة تأمين الإمكانيات اللازمة لتمكين العناصر من أداء مهامهم بأعلى مستوى من الكفاءة.

كما تطرق أبي رميا إلى مسألة تثبيت المتطوعين في جهاز الدفاع المدني، معتبرًا أن إنصافهم يعكس تقديرًا لدورهم المحوري ويُعزّز من فعالية الجهاز وقدرته على الاستجابة للطوارئ.

وتمنّى أبي رميا أن تحمل الأعياد المجيدة الصحة والسلام لعناصر الدفاع المدني ولعائلاتهم، شاكرًا تفانيهم في خدمة المواطنين.
سيمون أبي رميا

خدمة المواطنين

عيد الميلاد

مركز جبيل

سيمون أبي

ابي رميا

أبي رميا

كاني

