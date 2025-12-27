كبارة يستذكر شطح: رجل الدولة الذي واجه هيمنة السلاح بالموقف

قال النائب في ذكرى اغتيال : "نستذكر رجل الدولة الذي واجه هيمنة السلاح بالموقف، والخوف بإيمانه بالدولة، فدفع حياته ثمناً لفكرة السيد الحر العادل المستقل، وبذلك سار ايضاً على نفس طريق الرئيس الحريري!



واضاف: "سيبقى الوزير الشهيد رمزاً لبنانياً كبيراً تستلهم الأجيال من فكره وقيمه ومبادئه".

