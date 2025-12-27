تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

طقسٌ عاصف... إنحفاض ملحوظ بالحرارة وأمطارٌ غزيرة وثلوج إبتداءً من 1200 متر

Lebanon 24
27-12-2025 | 07:15
Doc-P-1460579-639024420729933372.jpg
Doc-P-1460579-639024420729933372.jpg photos 0
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما الى غائم جزئيا، مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وأجواء باردة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 55 كم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، يتوقف تساقط الأمطار تدريجيا اعتبارا من الظهر مع حدوث انفراجات واسعة وثم تعود مجددا ليل الأحد/الاثنين.
 
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منخفض جوي مصدره البحر الأسود  مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي إلى انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، تساقط أمطار غزيرة، رياح شديدة، عواصف رعدية وثلوج على ارتفاع ال 1700 متر وما فوق وتلامس ال 1300 متر فجرالأحد مع دخول الكتلة الباردة، ينحسر تدريجيا فجر يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجددا فجر يوم الأربعاء بمنخفض جوي آخر مصدره شمال غرب تركيا فيعود تساقط الأمطار والثلوج حتى مساء الجمعة المقبل.

تحذير: تتشكل السيول على الطرقات بسبب غزارة الأمطار مساء اليوم.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و21، في طرابلس بين 10 و19 درجة وفي زحلة بين 4 و14درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
 
السبت:
 
غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر وتكون مصحوبة بعواصف رعدية واحتمال تساقط حبات من البرد كما تنشط الرياح وتصل سرعتها الى 60 كم/س خاصة شمال البلاد، نحذر من تشكل السيول على الطرقات مساء، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر خلال النهار وتتدنى ليلا لتلامس ال 1300 متر فجر الأحد.
 
الأحد:
 
غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وأجواء باردة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 55 كم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، يتوقف تساقط الأمطار تدريجيا اعتبارا من الظهر مع حدوث انفراجات واسعة وثم تعود مجددا ليل الأحد/الاثنين.
 
الإثنين:
 
غائم إجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجلات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد لتلامس أحيانا ال 90 كم/س خاصة شمال البلاد فترة قبل الظهر حيث يرتفع موج البحر لحدود المترين، كما تتساقط الثلوج خلال النهار على ارتفاع 1600 متر وتتدنى مساء لتلامس ال 1300 متر. تخف حدة الأمطار والثلوج وتنحسر تدريجيا خلال الليل. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1200 متر لذل يرجى التحذير من خطر الانزلاقات.
 
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى، يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة ليل الثلاثاء/الأربعاء مع ثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 8 الى 16 درجة، فوق الجبال من 2 الى 10 درجة ، في الداخل من 2 الى 10 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 25 و60 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 65 و80 %.

- حال البحر: مائج.                    حرارة سطح الماء: 21°م.

- الضغط الجوي: 1009 HPA       أي ما يعادل: 757 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,42       ساعة غروب الشمس:16,37
