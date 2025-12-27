تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مدير قوى الأمن زار قيادة الجنوب في سرايا صيدا لمتابعة الإجراءات في موسم الأعياد

Lebanon 24
27-12-2025 | 07:33
تفقد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدلله يرافقه قائد وحدة الدرك الاقليمي العميد جان عواد ورئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد محمود قبرصلي، في سياق متابعة الاجراءات الامنية في موسم الأعياد، قيادة منطقة لبنان الجنوبي الاقليمية في سرايا صيدا، حيث كان في استقباله قائد منطقة لبنان الجنوبي العميد احمد نزيه ابو ضاهر. واجتمع بضباط قيادة المنطقة بحضور ضباط سرية صيدا وتابعوا جولتهم الى قيادة سرية النبطية ومن ثم الى قيادة سرية صور.

وأثنى عبدلله على جهود الضباط والعناصر وخصوصا لجهة التدابير الاستثنائية في موسم الأعياد، واطلع على تحضيرات حفظ الامن والنظام ليلة رأس السنة، مؤكدا على "اهمية هذه الاجراءات لما لها من انعكاس على امن وراحة المواطنين والمقيمين والزوار". وأكد "وقوف المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى جانب ضباطها وعناصرها وسعيها الدائم لتقديم الدعم اللازم لهم وهي لا توفر جهدا لتجاوز الازمات خصوصا في هذه المرحلة ليتمكنوا من تأدية مهامهم والاستمرار بخدمة الوطن والمواطن.

ودعا الضباط والعناصر "للتحلي بالمناقبية والمسؤولية"، مشددا على "دور مؤسسة قوى الامن الداخلي في هذه المرحلة الحساسة".
