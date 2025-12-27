مدير قوى الأمن زار قيادة الجنوب في سرايا صيدا لمتابعة الإجراءات في موسم الأعياد

تفقد لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدلله يرافقه قائد وحدة الدرك الاقليمي ورئيس في قوى الامن الداخلي العميد محمود قبرصلي، في سياق متابعة الاجراءات الامنية في موسم الأعياد، قيادة الجنوبي الاقليمية في سرايا ، حيث كان في استقباله قائد منطقة الجنوبي العميد احمد نزيه ابو . واجتمع بضباط قيادة المنطقة بحضور ضباط سرية صيدا وتابعوا جولتهم الى قيادة سرية ومن ثم الى قيادة سرية صور.



وأثنى عبدلله على جهود الضباط والعناصر وخصوصا لجهة التدابير الاستثنائية في موسم الأعياد، واطلع على تحضيرات حفظ الامن والنظام ليلة رأس السنة، مؤكدا على "اهمية هذه الاجراءات لما لها من انعكاس على امن وراحة المواطنين والمقيمين والزوار". وأكد "وقوف لقوى الامن الداخلي الى جانب ضباطها وعناصرها وسعيها الدائم لتقديم الدعم اللازم لهم وهي لا توفر جهدا لتجاوز الازمات خصوصا في هذه المرحلة ليتمكنوا من تأدية مهامهم والاستمرار بخدمة الوطن والمواطن.



ودعا الضباط والعناصر "للتحلي بالمناقبية والمسؤولية"، مشددا على "دور مؤسسة قوى الامن الداخلي في هذه المرحلة الحساسة".

