بالفيديو... تنين البحر مقابل شاطىء جونية

نشرت صفحة "الصياد اللبناني" المتخصصة بأخبار الصيد البحريّ، فيديو عبر " "، للحظة ظهور تنين البحر مقابل شاطئ .

ويتأثر بمنخفض جويّ، وتتساقط الأمطار بشكلٍ متفرّق وبغزارة في بعض الأحيان، مع تساقط الثلوج على المرتفعات.