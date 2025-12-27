تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

حزب الله أدان التفجير الإرهابيّ الذي استهدف المصلين في مسجد الامام علي في حمص

Lebanon 24
27-12-2025 | 08:46
Doc-P-1460601-639024473440581000.png
Doc-P-1460601-639024473440581000.png photos 0
صدر عن حزب الله البيان التالي، بشأن تفجير مسجد الإمام علي في حمص:‏

يدين حزب الله العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام علي عليه السلام في مدينة حمص السورية ‏وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. ويستنكر بشدة هذه الجريمة البشعة التي طالت المؤمنين في يوم ‏الجمعة المبارك في شهر رجب الحرام.‏
ويعتبر أن الأيادي المجرمة التي امتدت إلى بيت من بيوت الله تعكس هوية هؤلاء القتلة الذين لا يؤمنون بالحرمات ‏والتنوع الفكري والديني، ويعتمدون خطاب الكراهية والإقصاء ورفض الآخر، خدمة للمشاريع الأميركية ‏والإسرائيلية.‏
يدعو حزب الله إلى كشف الفاعلين من هذه الجماعات المنحرفة وتقديمهم إلى العدالة، وإنزال أقصى العقوبات بهم. ‏
يتقدم حزب الله من ذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة سائلاً الله تعالى للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل ‏وللشعب السوري الاستقرار والتقدم والازدهار. ‏
 
 
 
مواضيع ذات صلة
دولة الإمارات تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع داخل مسجد في حمص السورية والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:01:38
الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون أعلن إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجداً في حمص أثناء الصلاة اليوم الجمعة
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:01:38
الخارجية الفرنسية: التفجير في المسجد في حمص يرمي إلى زعزعة السلطات الانتقالية في سوريا
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:01:38
"المرصد السوري": 5 قتلى و17 جريحًا من جراء التفجير في المسجد في حمص
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:01:38

