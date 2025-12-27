قوى الأمن تنشر فيديو من ضمن حملة لمكافحة إطلاق النار العشوائي

نشرت ، من ضمن حملة لمكافحة إطلاق النار العشوائي، فيديو قالت فيه: " اختار المواطنون أن يكون الفرح آمنًا… فالتزموا بتعهد يمنع إطلاق النار في الهواء ويشجّع على التبليغ عن المخالفين، لأن الفرح الحقيقي لا يُطلق رصاصًا، بل يحمي الحياة.

‎وأرفقته بهاشتاغ:



#ما_تقتل ‎#بتقبل_تقتل

‎#طايشة_بس_بتصيب

‎#الامن_أمانة

