في البقاع.. قوى الأمن توقف مطلوبين

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها قطعات لتعزيز الأمن وتوقيف المطلوبين للعدالة، ونتيجة لعمليّات تحرٍّ واستقصاءات دقيقة، تمكّنت مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي بتاريخ 17-12-2025، من توقيف مطلوب للقضاء في بلدة قب الياس، وهو:

– ن. ب. (مواليد عام 1973، لبناني) مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم سرقة سيارة، وبحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم نصب واحتيال.

وفي سياق متّصل،

بتاريخ 18-12-2025، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من توقيف مطلوب في بلدة ، يدعى:

-ع. أ. (مواليد عام1997، سوري) بحقّه مذكرة توقيف بجرم ضرب وإيذاء، وخلاصة حكم بجرم إقامة غير مشروعة.

أودعا القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة المختص.