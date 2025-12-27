تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
في البقاع.. قوى الأمن توقف مطلوبين
Lebanon 24
27-12-2025
|
10:25
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:
في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها قطعات
قوى الأمن الداخلي
لتعزيز الأمن وتوقيف المطلوبين للعدالة، ونتيجة لعمليّات تحرٍّ واستقصاءات دقيقة، تمكّنت مفرزة استقصاء
البقاع
في وحدة الدّرك الإقليمي بتاريخ 17-12-2025، من توقيف مطلوب للقضاء في بلدة قب الياس، وهو:
– ن. ب. (مواليد عام 1973، لبناني) مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم سرقة سيارة، وبحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم نصب واحتيال.
وفي سياق متّصل،
بتاريخ 18-12-2025، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من توقيف مطلوب في بلدة
يونين
، يدعى:
-ع. أ. (مواليد عام1997، سوري) بحقّه مذكرة توقيف بجرم ضرب وإيذاء، وخلاصة حكم بجرم إقامة غير مشروعة.
أودعا القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة
القضاء
المختص.
