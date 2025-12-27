تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في البقاع.. قوى الأمن توقف مطلوبين

Lebanon 24
27-12-2025 | 10:25
A-
A+
Doc-P-1460633-639024533046922374.jpeg
Doc-P-1460633-639024533046922374.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:
   في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها قطعات قوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن وتوقيف المطلوبين للعدالة، ونتيجة لعمليّات تحرٍّ واستقصاءات دقيقة، تمكّنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي بتاريخ 17-12-2025، من توقيف مطلوب للقضاء في بلدة قب الياس، وهو:
– ن. ب. (مواليد عام 1973، لبناني) مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم سرقة سيارة، وبحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم نصب واحتيال.
   وفي سياق متّصل،
بتاريخ 18-12-2025، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من توقيف مطلوب في بلدة يونين، يدعى:
 -ع. أ. (مواليد عام1997، سوري) بحقّه مذكرة توقيف بجرم ضرب وإيذاء، وخلاصة حكم بجرم إقامة غير مشروعة.
أودعا القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:02:30 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مطلوب بحقّه 23 مُلاحقة قضائيّة.. ماذا ضبطت قوى الأمن داخل منزله في زحلة؟
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:02:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت مطلوباً بعدّة مذكرات.. وهذا ما وجدته داخل سيارته
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:02:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء السورية: إصابة عدد من عناصر قوى الأمن العام جراء اشتباكات مع مطلوبين خارجين عن القانون في محيط مدينة جبلة في ريف اللاذقية
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:02:30 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة العلاقات

القضاء ا

البقاع

القضاء

لبنان

يونين

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:34 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2025-12-27
Lebanon24
12:42 | 2025-12-27
Lebanon24
12:34 | 2025-12-27
Lebanon24
12:30 | 2025-12-27
Lebanon24
12:10 | 2025-12-27
Lebanon24
11:55 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24