ودعت فرنسا إلى وقف هذه الانتهاكات للقرار 1701 الصادر عن التابع للأمم المتحدة، وإلى احترام وقف إطلاق النار المعلن في 26 تشرين الثاني 2024، والذي يلتزم به جميع الأطراف. وذكرت بأن حماية القبعات الزرق، وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتهم ومقارّهم، واجبٌ يجب كفالته وفقًا للقانون الدولي.ويأتي هذا الحادث في أعقاب سلسلة من الأفعال المماثلة التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد اليونيفيل خلال الأسابيع الأخيرة.وكتبت" الديار":مع تراجع الاعتداءات الاسرائيلية، الذي فرضته الاحوال الجوية السيئة، شهدت بلدة الأحمدية، في ، اشكالا بين دورية من «اليونيفيل» دخلت البلدة، والاهالي، عمل على تطويقه، علم ان دوريات من الجيش بالتعاون مع القوات الدولية قامت بتفتيش منازل في كل من بيت ياحون، وكونين وبيت لبف، بناء لطلبات وردت من لجنة «الميكانيزم»، بعد الحصول على موافقة اصحابها، وبرفقة المختار، وفقا للقوانين ، حيث لم يتم العثور على أي اسلحة وذخائرميدانيا، وبطلبٍ من لجنة "الميكانيزم" نفّذت دورية مشتركة من قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني كشفًا ميدانيًّا في بلدة بيت ياحون، شمل تفتيش منزلٍ جرى الاشتباه باقتنائه سلاحًا. وتأتي هذه الكشوفات، وفق الآلية المعتمدة بناءً على طلب "الميكانيزم"، استجابةً لمعلومات أو شكاوى تُحال إلى الجهات المعنية، فتُحدَّد نقاط الاشتباه وتُنفَّذ إجراءات التحقق ميدانيًّاً.وأوضح صاحب المنزل، بزي، أنّه "تلقى اتصالًا من مخابرات الجيش بعد منتصف ليل أمس يسأله عن عودته من فنزويلا، فأكد أنّه موجود في لبنان ويقطن في حارة حريك بالضاحية الجنوبية، فطلب منه إرسال مفتاح المنزل لتفتيشه بناءً على طلب الميكانيزم، مشيرًا إلى أنّ المنزل خالٍ وغير مسكون، وهو ما تم بالفعل".وأشار المصدر إلى أنّ "الجيش كشف أيضًا على منزلين آخرين، أحدهما في بلدة كونين، والثاني في قرية بيت ليف".كذلك عمد أهالي الأحمدية إلى اعتراض دورية لـ"اليونيفيل" دخلت البلدة من دون مرافقة الجيش اللبناني، ما دفع عناصر الدورية إلى رمي قنابل دخانية باتجاه الأهالي. وأفادت المعلومات المتداولة عن نقل عدد من الٳصابات ٳلى مستشفى سحمر.