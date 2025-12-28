مصدر نيابي يحذر: اقراره يشكل غطاء لتأجيل الانتخابات

قال مصدر نيابي بارز إن قانون الانتظام المالي، في حال إقراره في مجلس النواب، سيكون بمثابة براءة ذمّة مالية شاملة للطبقة السياسية، ولكل العهود والحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة، منذ أول حكومة بعد وحتى اليوم.



وأشار المصدر إلى أنّ مرور هذا القانون بصيغته الحالية قد يفتح الباب أمام تمرير استحقاقات أو قرارات كبرى بالتزامن معه داخل المجلس النيابي، من بينها احتمال تأجيل الانتخابات النيابية كي لا ينعكس إقرار القانون سلباً على نتائجها، أو الذهاب نحو اتفاق أمني تُجبر الطبقة السياسية على توقيعه.



واعتبر المصدر أنّ ذلك قد يحصل في ظل غضّ نظر القوى الخارجية عن تمرير قانون المالية، الذي يُنظر إليه على أنّه براءة ذمّة للدولة عن إخفاقاتها المالية المتراكمة منذ وحتى اليوم.

