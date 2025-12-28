تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مصدر نيابي يحذر: اقراره يشكل غطاء لتأجيل الانتخابات
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
28-12-2025
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر نيابي بارز إن قانون الانتظام المالي، في حال إقراره في مجلس النواب، سيكون بمثابة براءة ذمّة مالية شاملة للطبقة السياسية، ولكل العهود والحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة، منذ أول حكومة بعد
اتفاق الطائف
وحتى اليوم.
وأشار المصدر إلى أنّ مرور هذا القانون بصيغته الحالية قد يفتح الباب أمام تمرير استحقاقات أو قرارات كبرى بالتزامن معه داخل المجلس النيابي، من بينها احتمال تأجيل الانتخابات النيابية كي لا ينعكس إقرار القانون سلباً على نتائجها، أو الذهاب نحو اتفاق أمني تُجبر الطبقة السياسية على توقيعه.
واعتبر المصدر أنّ ذلك قد يحصل في ظل غضّ نظر القوى الخارجية عن تمرير قانون
الفجوة
المالية، الذي يُنظر إليه على أنّه براءة ذمّة للدولة عن إخفاقاتها المالية المتراكمة منذ
الطائف
وحتى اليوم.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
يزبك: تطيير الانتخابات النيابية يشكل ضربة قاسمة لمشروع الدولة
Lebanon 24
يزبك: تطيير الانتخابات النيابية يشكل ضربة قاسمة لمشروع الدولة
28/12/2025 17:36:20
28/12/2025 17:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم تأكيدات الرؤساء: تأجيل الانتخابات النيابية وارد "تقنيا"
Lebanon 24
رغم تأكيدات الرؤساء: تأجيل الانتخابات النيابية وارد "تقنيا"
28/12/2025 17:36:20
28/12/2025 17:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات النيابية.. واقع ام شائعات؟
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات النيابية.. واقع ام شائعات؟
28/12/2025 17:36:20
28/12/2025 17:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تصاعد المخاوف على مسار الانتخابات النيابية وحديث عن إقتراح بالتأجيل سنة
Lebanon 24
تصاعد المخاوف على مسار الانتخابات النيابية وحديث عن إقتراح بالتأجيل سنة
28/12/2025 17:36:20
28/12/2025 17:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
اتفاق الطائف
الطائف
الفجوة
التزام
شام
تابع
قد يعجبك أيضاً
كرم: بقاء السلاح غير الشرعي في لبنان يشكّل أكبر سبب للفتنة
Lebanon 24
كرم: بقاء السلاح غير الشرعي في لبنان يشكّل أكبر سبب للفتنة
10:10 | 2025-12-28
28/12/2025 10:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في منشور... هذا ما قاله عبد المسيح عن صفقات "أبو عمر"
Lebanon 24
في منشور... هذا ما قاله عبد المسيح عن صفقات "أبو عمر"
09:41 | 2025-12-28
28/12/2025 09:41:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة "النهر الكبير"... هكذا علّق جبور
Lebanon 24
بعد حادثة "النهر الكبير"... هكذا علّق جبور
09:29 | 2025-12-28
28/12/2025 09:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان اليوم في قلب العاصفة"... قاسم: لا تطلبوا شيئاً منا بعد الآن
Lebanon 24
"لبنان اليوم في قلب العاصفة"... قاسم: لا تطلبوا شيئاً منا بعد الآن
09:11 | 2025-12-28
28/12/2025 09:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد سليمان التقى مربي المواشي في عكار وبحث تحديات القطاع الزراعي
Lebanon 24
محمد سليمان التقى مربي المواشي في عكار وبحث تحديات القطاع الزراعي
08:30 | 2025-12-28
28/12/2025 08:30:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
04:30 | 2025-12-28
28/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
03:30 | 2025-12-28
28/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
01:04 | 2025-12-28
28/12/2025 01:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
11:00 | 2025-12-27
27/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
02:02 | 2025-12-28
28/12/2025 02:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
10:10 | 2025-12-28
كرم: بقاء السلاح غير الشرعي في لبنان يشكّل أكبر سبب للفتنة
09:41 | 2025-12-28
في منشور... هذا ما قاله عبد المسيح عن صفقات "أبو عمر"
09:29 | 2025-12-28
بعد حادثة "النهر الكبير"... هكذا علّق جبور
09:11 | 2025-12-28
"لبنان اليوم في قلب العاصفة"... قاسم: لا تطلبوا شيئاً منا بعد الآن
08:30 | 2025-12-28
محمد سليمان التقى مربي المواشي في عكار وبحث تحديات القطاع الزراعي
08:27 | 2025-12-28
البعريني: المرحلة المقبلة ستشهد حركة متجددة عنوانها عكار
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
28/12/2025 17:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
28/12/2025 17:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
28/12/2025 17:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24