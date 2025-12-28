تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كيف سيواجه رئيس الجمهورية "دولة الأحزاب والطوائف"؟

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
28-12-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1460798-639025076510045103.png
Doc-P-1460798-639025076510045103.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم يكن في كلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن "دولة الأحزاب والطوائف" أي جديد. إلاّ أن جديده هو أنه قيل من على منبر بكركي، بما ترمز إليه وطنيًا ومسيحيًا. وهو قصد تكرار ما سبق أن قاله في أكثر من مناسبة في يوم عيد الميلاد لكي يُفهم من لا يريد أن يفهم من القوى السياسية والأحزاب المسيحية أنهم معنيون بهذا القول مثلهم مثل الآخرين، الذين يبنون "دولهم الطائفية"، كل على قياسه، ووفق معايير تختلف أحجامها وتختلف أهدافها.

وفي رأي أوساط سياسية تعتبر نفسها محايدة أن كلام الرئيس عون لا يمكن قراءته كـ "هجوم سياسي مباشر" بقدر ما هو إعلان رؤية رئاسية تصطدم حكماً مع واقع الحياة الحزبية اللبنانية كما تشكّلت منذ الطائف، بل وقبله. لكنه في الوقت ذاته يفتح باب صراع سياسي مبطّن، وربما علني لاحقاً، مع معظم الأحزاب.

وترى هذه الأوساط أن رئيس الجمهورية لا يقول من حيث المضمون إن الأحزاب مرفوضة من حيث المبدأ، بل إن الأحزاب بصيغتها اللبنانية الطائفية فشلت في بناء دولة، وبنت كياناتها على حساب الدولة. وعندما يتحدث عن "دولة مؤسسات لا دولة الأحزاب والطوائف"، فهو يعيد إنتاج خطاب الدولة في مقابل الدويلات، والمواطنة مقابل الزبائنية. هذا خطاب جذاب شعبياً، لكنه سياسياً استفزازي للأحزاب لأنه يحمّلها، مجتمعة، مسؤولية الانهيار.

من هنا، فإن هذا الكلام يؤسّس لمرحلة جديدة من التوتر بين الرئاسة والأحزاب، لأن الرئيس يضع نفسه في موقع الحَكَم الذي يَدين اللاعبين، لا في موقع الشريك معهم. والأحزاب، بطبيعتها، لا تقبل أن تُعامَل على أنها عائق بنيوي أمام قيام الدولة، بل تعتبر نفسها شرطاً للحياة الديمقراطية.

أمّا من ناحية الإطار الدستوري والسياسي، فأن المتعارف عليه في الأنظمة الديمقراطية، أن الأحزاب هي العمود الفقري للحياة السياسية. لكن المشكلة في لبنان ليست بوجود الأحزاب، بل بتحوّلها إلى سلطات طائفية مغلقة، تمتلك جمهورها، ومواردها، وأحياناً كثيرة سلاحها، وتفاوض الدولة بدلًا من أن تعمل من داخلها. هنا تحديداً يكمن الخلاف العميق بين منطق رئيس الجمهورية ومنطق الأحزاب: فالرئيس عون يريد دولة فوق الجميع. أمّا الأحزاب فتريد دولة تُدار بالتوازنات، أي بالشراكة القسرية معها.

وهنا يأتي الحديث عن العلاقة المتوترة بين رئيس الجمهورية و "القوات اللبنانية"، الذي يبدو بالنسبة إلى البعض طبيعياً في سياق التنافس السياسي على "الزعامة المسيحية". فـ "القوات" حزب سياسي صدامي بطبيعته، يقوم خطابه على المواجهة والاصطفاف، ولا يرتاح لرئيس يقدّم نفسه كـ "مرجعية سياسية مسيحية، ويحمّل الأحزاب وزر الفشل الجماعي. كما أن "القوات" ترى في خطاب الرئيس تهديداً لدورها التمثيلي المسيحي، خصوصاً إذا تحوّل إلى مسار عملي يقلّص نفوذ الأحزاب داخل الدولة لمصلحة المؤسسات العسكرية والإدارية.

في المقابل، فإن العلاقة بين الرئيس عون وحزب "الكتائب اللبنانية" هي أكثر هدوءاً خصوصًا أن الكتائب، وعلى رغم تاريخها الحزبي العريق، تحاول منذ سنوات إعادة تموضعها كحزب إصلاحي، أقرب إلى خطاب الدولة والمحاسبة، وأقل التصاقاً بمنطق السلطة. لذلك فهو يلتقي، ولو جزئياً، مع رؤية رئيس الجمهورية، أو على الأقل لا يصطدم معها مباشرة، مع أن "الكتائب" تلتقي مع "القوات" في كثير من النقاط الاستراتيجية، ومن بينها موضوع حصرية السلاح وحق المغتربين بالاقتراع للنواب الـ 128، وتشاركهما في النظرة إلى أن الخطوات المتعلقة بموضوع "حصرية السلاح" لا تزال "سلحفاتية"، وهما يطالبان رئاستي الجمهورية والحكومة بتسريع هذه الخطوات للوصول إلى الأهداف المشتركة في أسرع وقت ممكن، وذلك قبل أن تضيع فرصة استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم واحتكار حمل السلاح على كافة الأراضي اللبنانية.

وتخلص هذه الأوساط إلى الاستنتاج بأن كلام الرئيس عون ليس عابراً ولا إنشائياً، بل هو تموضع سياسي واضح يضع الرئاسة في مواجهة نموذج الحكم الحزبي الطائفي. هذا التموضع سيزيد منسوب التوتر مع أحزاب وازنة، وفي طليعتها "القوات اللبنانية"، فيما يفتح هوامش تفاهم مع أحزاب أقل اندماجاً في منظومة السلطة التقليدية، كحزب "الكتائب" مثلًا، والحزب التقدمي الاشتراكي". لكن السؤال الأهم هو: هل يستطيع رئيس الجمهورية تحويل هذا الخطاب إلى ممارسة، أم سيُحاصر، كما حوصِر من سبقوه، بجدار الأحزاب نفسها التي ينتقدها؟
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
كيف علّقت مصادر "حزب الله" على بيان رئاسة الجمهورية؟
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: "بدكن تروقوا على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والجيش" وعلى اسرائيل الانسحاب
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يقوم به رئيس الجمهورية لإعادة الدولة إلى الدولة
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الحزب التقدمي الاشتراكي

القوات اللبنانية

الديمقراطية

الرئيس عون

اللبنانية

المسيحية

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:10 | 2025-12-28
Lebanon24
09:41 | 2025-12-28
Lebanon24
09:29 | 2025-12-28
Lebanon24
09:11 | 2025-12-28
Lebanon24
08:30 | 2025-12-28
Lebanon24
08:27 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24