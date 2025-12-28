تحرّك نقابي لإحياء مجالس العمل التحكيمية… وخطوات عملية للتفعيل

عقد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لقاءً مع ممثلي الأجراء في مجالس العمل التحكيمية، في مبنى في ، خُصّص لبحث آليات إعادة تفعيل هذه المجالس وتعزيز دورها في مختلف المحافظات ، ضمن المبادرة التي أطلقها لهذا الغرض.



وناقش المجتمعون طرح إنشاء لتفعيل مجالس العمل التحكيمية في لبنان، إلى جانب تشكيل لجان على مستوى المحافظات، باعتبارها خطوة أساسية من شأنها تحريك عمل المجالس محليًا، بما يساهم في تسريع معالجة النزاعات العمالية، وصون حقوق الأجراء، وتعزيز العدالة الاجتماعية.



وأشاد ياسين بمبادرة العام والقيمين عليه بتنظيم دورة تدريبية متخصصة لممثلي الأجراء في مجالس العمل التحكيمية، معتبرًا أنها تندرج في إطار الجهود العملية الهادفة إلى رفع مستوى الكفاءة، وتعزيز الدور المؤسساتي، وتفعيل عمل هذه المجالس على أسس أكثر فاعلية.

Advertisement