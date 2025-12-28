هل عاد لبنان ساحة مفتوحة؟

ترك اغتيال ضابط سابق في في ، وخطف ضابطا متقاعدا من الامن بهدف الوصول لمزيد من المعطيات عن الطيار الاسرائيلي المفقود ، الكثير من علامات الاستفهام على الساحة الداخلية ، لا سيما في ما يتعلق بامكان ان يعود لبنان ساحة مفتوحة على مصراعيها امام تصفية الحسابات، بفعل الانقسام الحاد في البلاد والافلات المتمادي من المحاسبة والعقاب.

Advertisement