بالأرقام: وزارة الزراعة تحصّن أكثر من 26 ألف رأس بقر ضد الحمى القلاعية

أفادت في بيان لها بمواصلة التقدم الميداني في تنفيذ لتحصين الأبقار ضد داء الحمى القلاعية، مشيرة إلى تسجيل نتائج إيجابية ومتقدمة في اليوم الثامن من الحملة، في مؤشر يعكس الجهوزية العالية للفرق البيطرية وحسن التعاون من قبل المزارعين في مختلف المناطق .



وبحسب البيان، استكملت أعمال التحصين في عدد من المحافظات، حيث جرى في تحصين 12 رأس بقر في ثلاث مزارع، ما رفع العدد التراكمي إلى 6,490 رأسًا موزعة على 378 مزرعة. وفي – ، شملت الحملة 27 رأس بقر في ست مزارع، ليبلغ الإجمالي 7,508 رؤوس في 547 مزرعة.



وفي ، سُجّل تحصين 840 رأس بقر في 217 مزرعة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 2,962 رأسًا في 664 مزرعة. أما في الجنوب، فقد جرى تحصين 202 رأس بقر في 25 مزرعة، ليصل المجموع إلى 932 رأسًا في 72 مزرعة.



وفي ، شملت الحملة تحصين 1,133 رأس بقر في 53 مزرعة، ما رفع العدد التراكمي إلى 4,388 رأسًا في 262 مزرعة. كما سُجّل في تحصين 46 رأس بقر في ست مزارع، ليبلغ الإجمالي 1,250 رأسًا في 118 مزرعة، فيما جرى في تحصين 236 رأس بقر في 30 مزرعة، ليرتفع المجموع إلى 3,028 رأسًا في 419 مزرعة.



وحتى تاريخه، بلغ عدد المزارع المشمولة بالحملة 2,460 مزرعة، فيما وصل عدد الأبقار المحصّنة إلى 26,608 رؤوس.



وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تندرج في إطار استراتيجيتها الوطنية الهادفة إلى حماية الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من مخاطر انتشار الأمراض العابرة للحدود، ولا سيما داء الحمى القلاعية.



كما جدّدت دعوتها إلى جميع مربي الأبقار للتعاون الكامل مع الفرق البيطرية، والإبلاغ عن أي عوارض مرضية، والالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية المعتمدة، بما يساهم في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها على المستوى الوطني.

