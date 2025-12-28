في برج البراجنة.. مـ//ــ.ـقتـ/ــ.ـل "الألماني" أمام مقهى

قُتل الملقّب بـ"الألماني" ظهر أول من أمس، إثر إطلاق نار مباشر خلال إشكال وقع أمام مقهى العنان في ، حسب مندوبة " ".



وبحسب المعطيات، بدأ الإشكال بتلاسن تطوّر سريعًا إلى إطلاق نار، قبل أن يُقدم المدعو أحمد العنان على إشهار سلاح حربي وإطلاق النار على ، ما أدّى إلى إصابته بعدة طلقات قاتلة أودت بحياته على الفور.



وعقب الحادثة، فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا لكشف الملابسات وتعقّب الفاعل تمهيدًا لتوقيفه.

