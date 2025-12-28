تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

في برج البراجنة.. مـ//ــ.ـقتـ/ــ.ـل "الألماني" أمام مقهى

Lebanon 24
28-12-2025 | 02:40
Doc-P-1460818-639025130113583932.png
Doc-P-1460818-639025130113583932.png photos 0
قُتل حسين بيضون الملقّب بـ"الألماني" ظهر أول من أمس، إثر إطلاق نار مباشر خلال إشكال وقع أمام مقهى العنان في منطقة برج البراجنة، حسب مندوبة "لبنان24".

وبحسب المعطيات، بدأ الإشكال بتلاسن تطوّر سريعًا إلى إطلاق نار، قبل أن يُقدم المدعو أحمد العنان على إشهار سلاح حربي وإطلاق النار على بيضون، ما أدّى إلى إصابته بعدة طلقات قاتلة أودت بحياته على الفور.

وعقب الحادثة، فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا لكشف الملابسات وتعقّب الفاعل تمهيدًا لتوقيفه.
