مكتب السنيورة: شائعات مفبركة عن علاقة مزعومة مع أبو عمر وخلدون عريمط

أصدر بيانًا نفى فيه بشكل قاطع ما جرى تداوله إعلاميًا خلال الساعات الماضية بشأن وجود أي علاقة له بالمدعو أو بالشيخ .



وأوضح البيان أن ما نُشر عن اتصالات أو وساطات سياسية مزعومة، أو وعود ولقاءات قيل إن الشيخ عريمط اضطلع بها كوسيط بين الرئيس وأبو عمر، لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.



وأكد أن جميع هذه الأخبار والمعلومات عارية تمامًا من الصحة، وتندرج في إطار الشائعات المفبركة والادعاءات المختلقة، مشددًا على أنها محض تركيب وافتعال ولا تستند إلى أي وقائع أو معطيات صحيحة.



وختم البيان بالتأكيد على أن الرئيس لا تربطه أي علاقة من أي نوع بالأسماء المذكورة، داعيًا إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار وتجنب الانجرار وراء حملات التضليل.

