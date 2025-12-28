جنوبا.. الجيش يتفقد منازل بطلب من "لجنة الميكانيزم"

تفقد الجيش عدداً من المنازل في مدينة ، وذلك بناء على طلب "لجنة الميكانيزم"، حسب مندوبة " ".



وأفيد بأن معظم هذه المنازل كانت قد كُشفت سابقاً أو تعرضت للهدم خلال الحرب.

Advertisement