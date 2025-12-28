تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
يزبك: للتمسك بالقيم العائلية
Lebanon 24
28-12-2025
|
06:54
نظمت بلدية
البترون
، بالتعاون مع منطقة البترون في حزب "
القوات اللبنانية
"، الحفل الميلادي السنوي، في قاعة
كنيسة
مار شربل في بلدة عبرين، برعاية عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غياث
يزبك
.
ودعا يزبك في كلمته الاهل الى "التمسك بالقيم العائلية وتربية اطفالهم خارج سطوة التعليب الذي تفرضه وسائل التواصل الاجتماعي على أبنائهم وقد تسللت بقوة الى داخل كل بيت ضاربة كل المفاهيم العائلية التي شكلت نقطة قوة
المجتمع اللبناني
".
وحض الاهل على تشجيع ابنائهم على الانخراط في النوادي الرياضية والاخويات والكشافة ليكتشفوا فوائد عمل الفريق والخروج من الانطواء واكتساب ملكة الحس العام والاندفاع لخدمة الآخر وصولا الى الاقتناع بأن العمل الوطني واجب على كل فرد.
