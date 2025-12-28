يزبك: للتمسك بالقيم العائلية

نظمت بلدية ، بالتعاون مع منطقة البترون في حزب " "، الحفل الميلادي السنوي، في قاعة مار شربل في بلدة عبرين، برعاية عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غياث .





ودعا يزبك في كلمته الاهل الى "التمسك بالقيم العائلية وتربية اطفالهم خارج سطوة التعليب الذي تفرضه وسائل التواصل الاجتماعي على أبنائهم وقد تسللت بقوة الى داخل كل بيت ضاربة كل المفاهيم العائلية التي شكلت نقطة قوة ".







وحض الاهل على تشجيع ابنائهم على الانخراط في النوادي الرياضية والاخويات والكشافة ليكتشفوا فوائد عمل الفريق والخروج من الانطواء واكتساب ملكة الحس العام والاندفاع لخدمة الآخر وصولا الى الاقتناع بأن العمل الوطني واجب على كل فرد.

Advertisement