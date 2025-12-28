تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

محمد سليمان التقى مربي المواشي في عكار وبحث تحديات القطاع الزراعي

Lebanon 24
28-12-2025 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1460917-639025329943437014.png
Doc-P-1460917-639025329943437014.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل النائب محمد سليمان بدارته في وادي خالد، وفوداً ومراجعات من المواطنين، كما تابع مع رؤساء بلديات ومخاتير شؤوناً خدماتية تتعلق بقرى وبلدات عكارية.


كما، استقبل وفداً من مربي المواشي في عكار، حيث جرى البحث في أوضاع هذا القطاع الحيوي والتحديات الكبيرة التي يواجهها. وعرض الوفد جملة من المشاكل، أبرزها إهمال القطاع الإنتاجي، وضعف التقديمات من وزارة الزراعة، ولا سيما في ظل انتشار الأمراض وارتفاع كلفة الأدوية، إضافة إلى الغلاء الفاحش في أسعار الأعلاف.


كما أشار المربون إلى انخفاض أسعار المشتقات الحيوانية نتيجة إغراق الأسواق باللحوم والألبان المستوردة والمهرّبة، الأمر الذي انعكس سلباً على تصريف الإنتاج المحلي وأثّر بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.


من جهته، أكد سليمان حرصه على متابعة مطالب مربي المواشي مع الوزارات المعنية، ولا سيما وزارة الزراعة، مشدداً على "أهمية دعم هذا القطاع لما له من دور أساسي في تعزيز الاقتصاد الزراعي المحلي".


ووعد سليمان بعرض مختلف المشاكل والحلول المقترحة من قبل المربين على الجهات المختصة، والعمل على إيجاد آليات عملية لتحسين واقع هذا القطاع وحفظ حقوق العاملين فيه، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج الزراعي والاقتصادي في المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البساط يلتقي النقابات الزراعية لمناقشة تحديات القطاع
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لحود يزور الراعي وبحث في أوضاع القطاع الزراعي
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر في زحلة بحث في فوائد القنّب الزراعي والتحديات القانونية برعاية وزير الزراعة
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان من عكار: حصر السلاح بيد الجيش أولوية لحماية لبنان
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الزراعة

النائب محمد

وادي خالد

محمد سليم

نائب محمد

من جهته

عكاري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:17 | 2025-12-28
Lebanon24
15:16 | 2025-12-28
Lebanon24
15:00 | 2025-12-28
Lebanon24
14:42 | 2025-12-28
Lebanon24
14:38 | 2025-12-28
Lebanon24
13:43 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24