14
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
محمد سليمان التقى مربي المواشي في عكار وبحث تحديات القطاع الزراعي
Lebanon 24
28-12-2025
|
08:30
استقبل النائب
محمد سليمان
بدارته في
وادي خالد
، وفوداً ومراجعات من المواطنين، كما تابع مع رؤساء بلديات ومخاتير شؤوناً خدماتية تتعلق بقرى وبلدات عكارية.
كما، استقبل وفداً من مربي المواشي في
عكار
، حيث جرى البحث في أوضاع هذا القطاع الحيوي والتحديات الكبيرة التي يواجهها. وعرض الوفد جملة من المشاكل، أبرزها إهمال القطاع الإنتاجي، وضعف التقديمات من
وزارة الزراعة
، ولا سيما في ظل انتشار الأمراض وارتفاع كلفة الأدوية، إضافة إلى الغلاء الفاحش في أسعار الأعلاف.
كما أشار المربون إلى انخفاض أسعار المشتقات الحيوانية نتيجة إغراق الأسواق باللحوم والألبان المستوردة والمهرّبة، الأمر الذي انعكس سلباً على تصريف الإنتاج المحلي وأثّر بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.
من جهته
، أكد سليمان حرصه على متابعة مطالب مربي المواشي مع الوزارات المعنية، ولا سيما وزارة الزراعة، مشدداً على "أهمية دعم هذا القطاع لما له من دور أساسي في تعزيز الاقتصاد الزراعي المحلي".
ووعد سليمان بعرض مختلف المشاكل والحلول المقترحة من قبل المربين على الجهات المختصة، والعمل على إيجاد آليات عملية لتحسين واقع هذا القطاع وحفظ حقوق العاملين فيه، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج الزراعي والاقتصادي في المنطقة.
