"لبنان اليوم في قلب العاصفة"... قاسم: لا تطلبوا شيئاً منا بعد الآن



إعتبر لحزب الله نعيم إلى أن " اليوم في قلب العاصفة وعدم الاستقرار، والسبب هو أميركا الطاغية والعدو ".



وخلال مراسم إحياء " " الذكرى السنوية لرحيل النائب السابق محمد حسن ياغي في ، قال قاسم: "أميركا رعت الفساد في لبنان وحمت رؤوسه وعملت منذ عام 2019 على تخريب الوضع الاقتصادي وتعمل على الوصاية واليوم تتحكّم بكثير من المفاصل في البلد".



وأضاف أن "حزب الله والمقاومة الاسلامية حرّرا لبنان وليس الجنوب بالتعاون مع الفصائل المختلفة ودعم الجيش والشعب"، مشدداً على أن "كل مسار حزب الله في لبنان مضيء ومتلألئ وخدمة الناس هي أساس وأصل لدينا فحزب الله ساهم في بناء ".



وأشار قاسم إلى أن "حزب الله اتسم بـ"نظافة الكف" والبعد عن الفساد والتزم خدمة الناس".



وعن نزع السلاح، قال قاسم إنه "مشروع اسرائيلي- أميركي حتى لو سمّوه في هذه المرحلة حصرية السلاح"، داعياً إلى تأجيل طلب حصرية السلاح لأن ذلك غير منطقي في ظل استمرار الاعتداءات وهذا جزء من مشروع يستهدف إنهاء القدرة العسكرية للبنان وضرب قدرة فئة وازنة وزرع الخلاف مع .



واعتبر أن نزع السلاح مشروع يهدف إلى إضعاف لبنان عبر إثارة الفتنة بين والناس وإبقاء في الأراضي التي احتلّها.



ولفت قاسم إلى أننا أمام "مفصل تاريخي إما نعطي أميركا واسرائيل الوصاية الكاملة على لبنان وإما أن ننهض وطنيا فنستعيد سيادتنا والدولة نجحت في لبنان لأن فيها مقاومة".





وأكد أنه "مضى أكثر من سنة على الاتفاق وتقديم وعطاء من الجانب اللبناني فيما الإسرائيلي لا يملّ ولا يتوقّف، معتبراً أن أضافت تنازلات مجانية بينما لم تقدم شيء".



وفي هذا الإطار قال قاسم: ": لا تطلبوا شيئاً منا بعد الآن وليس مطلوباً من لبنان أن يكون شرطياً لدى اسرائيل".